«Araucaria Araucana y sus bosques»: Lanzan libro fotográfico que devela la belleza y los secretos del árbol milenario de Chile

Descubre la belleza y los secretos del árbol milenario de Chile: Lanzan libro fotográfico sobre los bosques de araucaria

Miércoles 3 de diciembre a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia, Santiago. Entrada liberada.

Fotografías de Leonardo Araya

Un viaje visual y educativo a los paisajes más emblemáticos del sur de Chile es lo que propone el libro “Araucaria Araucana y sus bosques hoy”, cuya publicación se presentará oficialmente el miércoles 3 de diciembre a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia (ubicada en Av. Providencia 1590). La obra del ingeniero forestal Leonardo Araya se erige sobre tres pilares: fotografías de gran belleza escénica, un relato pedagógico accesible para todo público y la recopilación e interpretación de la vasta ciencia existente sobre esta especie milenaria.

Con una existencia de al menos 115 millones de años, la Araucaria Araucana es un tesoro viviente. Este libro ilumina un dato crucial para el turismo y la conservación: el 83% de sus bosques en Chile se concentra en La Araucanía, y de este porcentaje, más del 50% se encuentra en la provincia de Malleco, posicionando a las comunas de Curacautín y Lonquimay como el corazón y epicentro de esta especie icónica.

La obra es, a la vez, un valioso aporte para la Reserva de la Biosfera Araucarias, una de las 10 reservas de la biósfera de Chile designada por la UNESCO en 1983, que abarca más de un millón de hectáreas, 9 comunas de La Araucanía y 10 áreas silvestres protegidas, y que tiene como su especie emblemática a la propia Araucaria Araucana.

El libro es presentado por CODEFF, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, organización ambientalista con más de 50 años de trayectoria en conservación; por el Comité de la Reserva de la Biosfera Araucarias, y por el Colegio de Ingenieros Forestales.

La presidenta de CODEFF, Francisca Rubio, destaca que “el autor nos invita a recorrer un sendero donde asoman datos claros, precisos y reveladores de una especie nativa, valiosa y rebelde que habita un territorio que lucha con ella por conservarse.”

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Simón Berti,“este libro es un tesoro para la comprensión de la Araucaria araucana y la relación con su entorno ecológico. Provee una actualización de su presencia en Chile y Argentina y nos ofrece una serie de maravillosas fotografías. Un libro hecho por un ingeniero forestal, Leonardo Araya, quien nos demuestra su conocimiento y experiencia sobre esta especie.”

El autor, Leonardo Araya, es un ingeniero forestal con una trayectoria de 20 años en la zona, donde fue analista forestal en Curacautín y supervisor de los Parques Nacionales Conguillío y Tolhuaca, viviendo y documentando de primera fuente la realidad de estos bosques.

El lanzamiento es abierto a todo público y contará con la presencia del autor y representantes de las instituciones patrocinadoras: el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), el Colegio de Ingenieros Forestales y la Reserva de la Biosfera Araucarias. El libro se podrá consultar en el Sistema de Bibliotecas de Providencia, entre otros puntos de lectura, y solicitar a través de su página web araucariaaraucana.cl