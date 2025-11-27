Araya suspende participación en bancada del Partido Republicano por sus vínculos con la trama «Bielorrusa»

La decisión del legislador republicano busca evitar que la investigación por presuntos pagos afecte la campaña presidencial de José Kast.

Autor: Ivette Barrios
El pago que habría realizado el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto al diputado republicano, Cristián Araya, afecta directamente la campaña de José Kast y actualmente se encuentra investigado por Fiscalía.

Este miércoles 26 de noviembre, el diputado republicano Cristián Araya anunció la suspensión temporal de su participación en la bancada parlamentaria, luego de que el Ministerio Público formalizara una investigación por supuestos envíos de dinero a su persona por parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, buscando evitar que el asunto genere mayor tensión política, aunque ya ha comprometido la imagen presidencial de José Kast en la recta final electoral.

La determinación del parlamentario se produce en medio de las diligencias que lo vinculan con Yáber, quien habría asegurado en una interceptación telefónica haberle entregado $1,7 millones al diputado. Araya negó categóricamente estas acusaciones, señalando que solo conoció al conservador de Bienes Raíces en un operativo de rescate como bombero y que: «nunca he recibido un peso del señor», sostuvo.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó la decisión del diputado y aseguró que la suspensión fue una iniciativa del propio Araya para defenderse sin el apoyo del partido. Squella indicó que su defensa jurídica será a título personal, buscando desvincular al partido de las acusaciones para no abrir nuevos flancos de crítica que pudiesen afectar al presidencial.

La reacción por la vereda del oficialismo se dio con el diputado socialista Daniel Manouchehri, quién criticó la medida indicando que el congelamiento de la militancia: «No resuelve ni aclara los pagos que dice que el señor Yáber le entregó». Asimismo, tildó la decisión de «cosmética», insistiendo en que se necesitan acciones reales como la apertura de cuentas corrientes y la entrega de celulares.

El caso escaló la semana pasada, cuando se conoció que el republicano aparecía en diligencias del Ministerio Público, en el marco de la investigación por la llamada «Muñeca Bielorrusa». Araya, además de negar los pagos, aseguró no conocer a Antonio Ulloa, otro funcionario investigado en la trama, a quien supuestamente se le intentó ayudar.

La estrategia del Partido Republicano apunta a que Araya enfrente la investigación en forma individual, intentando así separar la causa judicial de la carrera de José Kast. Sin embargo, el diputado Manouchehri cerró su crítica afirmando que este puede ser: «Un punto de inflexión para Chile, en donde la clase política y la élite van a tener que decidir si está con las redes de corrupción».

