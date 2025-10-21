Archivo de La Unión inaugura la mayor exposición fotográfica de Chile: “Los Retratos del Estudio Real”

El Archivo de La Unión, institución dedicada a preservar y difundir la memoria de la comuna de Los Ríos, se prepara para inaugurar la tercera versión de la exposición “Los Retratos del Estudio Real”. La muestra fotográfica más grande de Chile, según los registros disponibles, se inaugurará a fines de octubre en la Sala de Exposiciones del Teatro Alemán de La Unión.

Esta iniciativa rescata el invaluable trabajo del Estudio Real, activo entre 1952 y 2005, cuyo registro (negativos y cuadernos de inscripciones) estuvo en posesión del equipo a partir del 2015, quienes durante estos años se encargaron de digitalizar el material, dando origen a este proyecto único en el país.

Hasta la fecha, se han digitalizado más de 83 mil fotografías de retratos (1952 y 1972) y 43 mil inscripciones, lo que ha permitido crear un gigantesco inventario patrimonial que da cuenta de la vida cotidiana de toda una comunidad (celebraciones, matrimonios, nacimientos, defunciones) y que ha estado disponible en el espacio físico y en las plataformas del Archivo.

En esta ocasión, se pondrán en valor específicamente los retratos encontrados, de forma tal que las personas podrán vincular las fotografías con los nombres, fechas y contextos registrados en aquellos cuadernos, para reconstruir historias de vida y reconocer a quienes aparecen en las fotografías.

La exposición contará con una serie de dispositivos interactivos y de mediación que buscarán enriquecer la experiencia del público y fomentar su participación activa: desde una cabina telefónica con una agenda telefónica para dejar testimonios en audio y un índice digital por apellidos para acceder a inscripciones y negativos, hasta la bici de los retratos que permitirá explorar de forma lúdica miles de imágenes sin registro.

Se suman a estas instancias, el Portal, una habitación en la cual se proyectará el retrato en grandes dimensiones para que las personas se encuentren de forma íntima con la imagen de su ser querido y la Réplica del Estudio Real, donde los visitantes podrán tomarse fotografías (que posteriormente se revelarán), imitando lo ocurrido en los años de funcionamiento de este lugar, como un ejercicio de memoria que quedará de registro para las futuras generaciones.

Una muestra poco tradicional, donde el eje central será la participación de la comunidad: los visitantes están invitados a recorrer el espacio, buscar a familiares, amigos o conocidos en las imágenes, y dejar un testimonio sobre esas personas.

“Los Retratos del Estudio Real” se presenta así como un hito cultural de alcance nacional, que es posible gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, Fondart Regional de Los Ríos, 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y el Fondo de mejoramiento de museos, la I. Municipalidad de La Unión y Colún.