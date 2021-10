Argentina tiene una criptomoneda en honor a Maradona

A casi un año de su fallecimiento, Diego Armando Maradona es homenajeado con el lanzamiento de una criptomoneda en su honor. El ‘Maradolar’ será oficialmente lanzado el día del cumpleaños del 10.

El Maradolar es definido como la «primera criptomoneda popular argentina», una moneda o activo digital, que al igual que el reconocido bitcóin, transfiere valores entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones.

Se trata de, en términos criptofinancieros, un token o un activo digital asentado en la red Binance Smart Chain (BEP20), vale decir, en una plataforma centralizada que permite la compra, venta e intercambio de diferentes criptomonedas.

Según los propios desarrolladores del proyecto, se buscó «construir una moneda independiente para un sector de la economía en específico. Para acercar a la economía informal al mundo cripto y obtener una moneda independiente en un país con una alta inflación, por momentos en default restringido y con una alta emisión», advierten sus programadores.

En una primera etapa, según advierten desde el sitio oficial, se distribuirán aleatoriamente 10.000 maradólares a 10.000 personas entre todas las registradas hasta la fecha de lanzamiento, que se hará el próximo 30 de octubre, día del aniversario de nacimiento de Diego Armando Maradona.

De acuerdo a la información proporcionada desde su sitio oficial, los maradólares se distribuirán inicialmente a través de un airdrop, es decir, un procedimiento de distribución de la criptomoneda, hasta alcanzar los 100.000 usuarios activos. «Una vez alcanzados los 100.000 usuarios activos se le inyectará liquidez a la moneda en un par resultante USD/$MDL«, explicaron los promotores.

Inicialmente el Maradolar no cotizará en casas de cambio virtuales por lo que no tendrá precio, y por ende, no hay riesgo de perder dinero. El precio de la moneda se lo asignará a futuro el mercado, en base a la oferta y demanda.

