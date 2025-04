Arruinó su propia defensa: juez es obligado a paralizar juicio contra Maximiliano Lobos por desconocimiento penal

Autodefensa desastrosa: Juez anula juicio contra Maximiliano Lobos tras su desconocimiento penal y obliga a una defensa técnica efectiva

El panelista de «Sin Filtros», Maximiliano Lobos, enfrenta una querella por injurias y calumnias interpuesta por el juez Daniel Urrutia. Sin embargo, el caso tomó un giro bochornoso cuando Lobos decidió asumir su propia defensa, evidenciando un desconocimiento grave de las normas procesales penales.

El magistrado a cargo declaró nula la audiencia tras constatar la ineptitud técnica de Lobos, señalando:

«A la necesidad de que exista una defensa técnica efectiva, pero desde la audiencia anterior estamos viendo que al principio confundió una etapa esencial […] luego planteó una tacha de testigos (inexistente en sede penal) […] y desconoció herramientas básicas como el contrainterrogatorio. Por ello, se declara abandonada la defensa y se designará un defensor penal público o privado».

El abogado Hugo Gutiérrez compartió en redes un video resumiendo el fiasco en «3 actos»:

Primer acto: @urrutilaubreaux se querella por injurias contra el republicano Maximiliano Lobos

Segundo acto: Lobos asume su propia defensa

Tercer acto: juez declara nulo el juicio por la ignoracia de Lobos, que ni siquiera se puede defender a sí mismo porque desconoce las reglas…

La resolución obliga a Lobos acceder a un defensor penal público o bien, contratar un abogado penalista privado de su confianza para continuar el proceso, exponiendo su falta de preparación jurídica y generando críticas hacia su rol como comentarista político.

Sin asumir responsabilidad por su fallida autodefensa, Maximiliano Lobos recurrió a su cuenta de X (Twitter) para descargarse: “Ayer en mi cara a cara con el juez Daniel Urrutia se concretó una de las aberraciones del Derecho Procesal más repugnantes que nunca, desde mi época de estudiante, pensé que vería, y menos siendo yo el acusado: ser juzgado por el mismo tribunal donde el querellante trabaja como juez. Quiero decirles que si tengo la posibilidad de trabajar por Chile algún día y dejar el sector privado, no descansaré hasta ver destituidos al juez Daniel Urrutia, a la fiscal Ximena Chong, ya senadores como Fabiola Campillai. Chile merece una justicia que enorgullezca a los chilenos. Compartiré con ustedes el audio de la audiencia para que vean por ustedes mismos cómo fui tratado por el juez que dirigió la audiencia, cómo se me trató de neutralizar, y cómo no lo lograron, pues logré declarar nula toda la audiencia. Les agradezco por su apoyo”.