Artistas de Latinoamérica promueven el derecho a la educación sexual integral

Tres artistas de Guatemala, México y Argentina, con el apoyo de We Could Be Music y Amnistía Internacional Américas, presentan nuevo tema con videoclip para impulsar la campaña ESIgualdad por la educación sexual integral en Latinoamérica.

Después de más de un año de colaboración con decenas de activistas, productores, compositores y artistas, Dany Calvario, Sol Pereyra y Rebeca Lane lanzarán su nuevo sencillo Chinga Tu Padre, una canción que busca promover y defender el derecho a la educación sexual integral en América Latina.

El tema se lanzará mundialmente el viernes 14 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales. Además, a las 11:59 a.m. de la misma fecha se dará a conocer el videoclip de Chinga Tu Padre, el cual podrá visualizarse en YouTube.

La canción nació en un proceso de encuentros virtuales entre activistas y organizaciones de México, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica que buscaban impulsar el mensaje de la campaña ESIgualdad en la cultura popular, facilitados por el sello global sin fines de lucro We Could Be Music.

“Chinga Tu Padre” es una expresión de libertad. Queremos que el movimiento #ESIgualdad se escuche en todos los rincones del continente desde un ritmo carnavalesco e irreverente que además de cuestionar la frase tradicional mexicana sexista “chinga tu madre”, hace un llamado por la educación sexual integral, laica y humanista”, dicen las artistas en un pronunciamiento conjunto.

“El derecho a la ESI es una forma de atacar muchos problemas graves desde la raíz. Aún en los países donde la educación sexual es obligatoria por ley, muchos estudiantes siguen sin recibirla, o la reciben de forma incompleta, no sostenida o fragmentada. En nuestros países tenemos altos índices de desigualdad de género, violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, embarazos precoces no-deseados y forzados, y otras vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos; la ESI puede combatir todas estas problemáticas”, expresan las artistas.

La canción fue firmada por We Could Be Music, sello discográfico sin fines de lucro que busca fomentar el cambio social por medio de la música. “La música tiene un potencial enorme de catalizar el diálogo e impulsar mensajes a audiencias que de otro modo nunca los escucharían. Creemos que lo que han hecho Rebeca, Dany y Sol con esta canción es algo que puede activar a miles de personas jóvenes a involucrarse en la campaña ESIgualdad”, enfatiza Raquel Gómez, estratega y productora creativa del sello.

Al proyecto se sumó Maul On The Mix, uno de los productores más sobresalientes de Costa Rica, quien se ha distinguido por su sonido fresco y su trabajo en la producción e ingeniería de más de 500 lanzamientos para artistas nacionales e internacionales. En el proceso de pre-producción participaron decenas de creativxs. La canción fue escrita y compuesta por Maul On The Mix, María Paz Cambronero y Raquel Gómez.

Para finalizar, Flavia Antunes Michaud, directora de campañas Amnistía Internacional, oficina regional para las Américas agregó, “Chinga Tu Padre es una canción para celebrar ser libre, salir de los moldes y estereotipos sobre el género y la orientación sexual. Un himno a la rebelión de la deconstrucción porque ni los tabúes ni “el pecado” tienen por qué ser la norma, ni tenemos que esperar aprobación de quienes oprimen e impiden nuestra felicidad”

La canción de Chinga Tu Padre se puede escuchar en Spotify en el siguiente link: https://open.spotify.com/album/2y5ItRFqCN6TT9C8QlbB6Q?si=gm1J5U5qRlCcFUH-biIP0A

Para conocer más sobre la canción y la campaña ESIgualdad ingresar a la página: www.esigualdad.org/chingatupadre

