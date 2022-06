Arzobispo de Puebla llama a dejar egoísmo y buscar la verdadera felicidad

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, exhortó a los creyentes católicos a hacer de lado el egoísmo y las falsas ilusiones de felicidad, lo cual dijo, no es el camino real a la verdadera felicidad.

Sánchez Espinosa aseguró que las personas que buscan la verdadera felicidad no deben tener deseos banales como honores, privilegios, prerrogativas, o vanaglorias, argumentó que con esto, solo se alejan del auténtico amor.

Por ello, hizo un llamado a los feligreses poblanos a no ser egoístas y a no buscar únicamente el bien individual, para poder tener una verdadera felicidad.

“Nosotros no esperamos honores, no esperamos privilegios, prerrogativas, ni vanaglorias que sólo nos proporcionan falsas expectativas. Muchas veces tratando de alcanzar la felicidad nos forjamos falsas ilusiones, buscamos éxitos y satisfacciones vanas e intrascendentes, pero este camino está equivocado; lo que conduce realmente a la felicidad es el amor auténtico que no admite la búsqueda del simple bien individual, que rechaza el egoísmo mezquino”

Víctor Sánchez Espinosa

Arzobispo de Puebla