Así se despide Cathy Barriga de Maipú: No asiste a juramentación de Tomás Vodanovic, mientras la acusan de intentar llevarse una yegua del Parque Municipal

Este lunes, Tomás Vodanovic (RD) asumió el cargo de alcalde de la comuna de Maipú para el período 2021-2024, tras conquistar los comicios del mes de mayo con el 46.82% de los votos.

La gran ausente de la ceremonia, fue la alcaldesa saliente Cathy Barriga.

Durante la actividad, el nuevo edil recalcó que es necesario “recuperar la dignidad” y recuperar la cultura de Maipú.

«Nos ganamos la posibilidad de representar y de cumplir con dignificar a esta comuna se le ha hecho mucho daño en los últimos años. Tenemos el deber de resignificar lo que significa la política en Maipú como un vehículo limpio, transparente y cercano que transforma realidades, que construya justicia social y dignidad en los barrios de nuestra comuna», recalcó el nuevo alcalde.

«Este es un municipio que tiene que empezar a dar respuestas a demandas históricas y hoy nos toca hacernos cargo de eso. Creo que es una tremenda oportunidad para los proyectos de la izquierda que buscan transformar Chile y lo vamos a hacer desde sus barrios, desde sus organizaciones sociales», agregó.

Aseveró que será una labor difícil y que el gran desafío será recuperar todo lo perdido durante la gestión anterior, no obstante, recalcó que será posible con el trabajado mancomunado de toda la sociedad.

En sus primeras palabras como nuevo jefe comunal, Vodanovic afirmó que recibe un municipio “que está profundamente dañado, no solamente desde lo financiero, sino que también desde lo organizacional y también una comuna que ha sufrido las consecuencias de esa mala gestión”.

“Sabemos la situación en la que se encuentra nuestra sanitaria pública con más de 15 mil reclamos de filtraciones de agua no atendidos, el estado de calles y veredas y el nulo relacionamiento que se ha tenido con el mundo social”, subrayó.

Ausencia de Cathy Barriga

En la mayoría de los casos, las autoridades salientes son las que acostumbran a entregar su cargo, lo que no ocurrió con la alcaldesa saliente,Cathy Barriga, quien decidió restarse de la ceremonia de traspaso de mando del nuevo alcalde Tomás Vodanovic.

Esta acción causó indignación en redes sociales, donde la ciudadanía criticó la ausencia en la ceremonia.

En Maipú se fue La Criminal cercana a la UDI de Cathy Barriga con la comuna casi quebrada económicamente

GRACIAS POR NADA CATHY! — Vīcente🇨🇱🎙️🎸🥁 (@VicentVichoco) June 28, 2021

Oye que pésima la cathy barriga, desde hoy será la pésima barriga.

Siempre lo fue en vdd 🤷🏻‍♂️ June 28, 2021

Qué indecencia:



Cathy Barriga se resta de ceremonia de llegada de Tomás Vodanovic a la comuna y se despide de Maipú en https://t.co/XXixt6DGRD: «Lo di todo» – El Desconcierto https://t.co/vfH4KchlZA — Alejandro Rodríguez 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 (@AlRod1963) June 28, 2021

Quedó picá la Cathy Barriga, picá picá.. https://t.co/tR2to6JPGS — El Desinformado (@EDesinformado) June 28, 2021

Tomás Vodanovic entrando a la oficina de Cathy Barriga: pic.twitter.com/nzLXG6veZR — Carlos Sapag (@CarlosSapag) June 28, 2021

Por su parte, Vodanovic lamentó que la ex alcaldesa no haya participado en la ceremonia de cambio de mando, ya que solamente se expresó con un video en su cuenta de Instagram, donde se le vio retirando los cuadros y adornos de su oficina.

El nuevo alcalde señaló que el diálogo con Barriga “ya no fue, no sacamos nada con seguir dándole vueltas a ese tema. Lo importante hoy es enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en la comuna, ya no somos un proyecto que tiene que impugnar o criticar, somos un proyecto que tiene que hacerse cargo de construir un mejor Maipú y por eso nos van a evaluar los vecinos y vecinas de la comuna”.

Polémica por una yegua

La salida de Cathy Barriga fue muy acontecida ya que fue acusada de querer llevarse a “Julieta” del Parque Municipal.

Se trata de una yegua de la municipalidad que Barriga asegura que es de su propiedad, presentando incluso hasta un papel que certificaba que estaba a su nombre al ser firmado ante notario.

De acuerdo a lo que reseñó La Voz de Maipú, Barriga, a través de un tercero, intentó retirar al animal del mencionado recinto durante horas de ayer domingo. La persona que llegó al lugar presentó un papel notarial con fecha del sábado 26 de mayo.

En dicho documento, un agricultor de la comuna señala que le regaló a Cathy Barriga “una yegua blanca”.

Sin embargo, el retiro de “Julieta” no se pudo concretar, ya que el jefe actual del Parque Municipal, José Jara, impidió su entrega.

Declaración Jurada/ La Voz de Maipú.

De acuerdo con el relato de los trabajadores de lugar, Jara le dijo a la persona que llegó a retirar a la yegua que necesitaba “instrucciones de la nueva administración para hacer entrega de la yegua debido a que es un recinto, público-privado y él tiene responsabilidad administrativa. Y no podía llegar y entregar un animal sin papeles tomando en cuenta que la yegua lleva casi 7 meses dentro de las instalaciones del parque”.

Por su parte, el nuevo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, habría solicitado que se revisaran los procedimientos y que se hiciera la entrega del animal. Sin embargo los funcionarios municipales bloquearon el retiro de la yegua, acusando irregularidades en el proceso.

Hasta los momentos, la yegua “Julieta” sigue en las dependencias del Parque Municipal de Maipú, recinto en el que se han hecho cargo de su cuidado durante los últimos siete meses, con fondos del erario público.