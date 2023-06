Fútbol femenino: duras acusaciones a ANFP por desorganización en campeonato y desigualdad de género

Foto portada: La Piel del Pije

Los clubes y la ANFP tuvieron 280 días para organizar el campeonato del ascenso pero hay diversos problemas.

Problemas como ausencia de árbitros, ambulancias y falta de habilitación de jugadoras empañaron la jornada sabatina femenina, son algunos de estos hechos.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras del Futbol Femenino (Anjuff), Camila García, señaló a «PrenZafutbol en Radio Zeta», una dura crítica hacia la ANFP. «Más que preocupación es una desazón lo que está pasando en la Primera B del fútbol femenino. Aún no entendemos cómo se permitió jugar el partido con un solo árbitro. Es algo insuficiente por parte de la ANFP. Han sido varios hechos lamentables», indicó en el programa.

«Es una falta de respeto evidente con las jugadoras que se están dedicando a este deporte. Ni siquiera en futbol amateur pasaba esto. No nos están dando las cosas mínimas. No es nuestra responsabilidad armar el campeonato. Esto va más allá de frustración», agregó.

«Creo que lo que pasó eran cosas que se podían anticipar sin excusas. No está la mirada de planificación y no hay señales de iniciativa de parte de la ANFP. Esto no es nuevo y ya hemos conversado con la ANFP, donde no han dado a entender que no hay proyecto con el fútbol femenino en Chile. Tenemos reunión el jueves y esperamos que haya un arreglo al asunto»

«Esperamos retomar el diálogo fluido que teníamos antes de la promulgación de ley de profesionalización de las jugadoras. Algo se quebró tras eso. Esto no puede volver a ocurrir. Se cruzó una línea con lo que pasó el fin de semana y tienen que haber sanciones. Recuperamos lo básico hace un tiempo, donde Chile era un referente a nivel sudamericano, pero ahora estamos en una etapa de retroceso», concluyó.

Previo a las declaraciones de García, la Asociación había emitido una declaración pública:

DECLARACIÓN PÚBLICA POR LO SUCEDIDO EN LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO POR EL ASCENSO

Sobre lo ocurrido en el inicio de la primera fecha del Campeonato Ascenso y en el partido entre Santiago Morning y Puerto Montt del campeonato femenino de Primera División SQM, como Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino declaramos lo siguiente

1. Los clubes y la ANFP tuvieron 280 días para organizar el campeonato del Ascenso. Las problemáticas de hoy solo demuestran el nivel de improvisación con la que se trabaja. Además, es otro reflejo de las profundas desigualdades de género que existen en el fútbol.

2. Es impresentable y una total falta de respeto a las jugadoras, clubes y quienes esperaban el partido, la no llegada del equipo de arbitraje para el encuentro de Deportes Temuco y Ñublense. Exigimos que haya una aclaración por parte de la ANFP y la Comisión de Árbitros

3. La suspensión del partido entre Santiago Wanderers y Deportes Melipilla por falta de ambulancia es vergonzosa. Según las bases del campeonato, la responsabilidad es exclusivamente del club. La ausencia de la ambulancia lleva inevitablemente a concluir que la seguridad de las jugadoras no es prioritaria a la hora de organizar partidos.

4. Por otra parte, se anunció la suspensión del encuentro de Unión Española y Magallanes porque el último no tiene las suficientes jugadoras habilitadas. El 23 de mayo se aprobaron las bases del campeonato del Ascenso Femenino 2023. No se entiende por qué no se anticipa esta situación, cuando la ANFP, quien organiza el campeonato, está al tanto de los registros de sus clubes. Nuevamente somos testigos de que la autorregulación no funciona en el fútbol

5. Cabe señalar que de esta primera fecha del campeonato, solo un partido había sido anunciado con transmisión (Santiago Wanderers y Melipilla), el que fue suspendido. La transmisión de los partidos es fundamental para la visibilización de la actividad y, por tanto, su profesionalización.

6. Como si no fuera suficiente, en el partido de Primera División entre Puerto Montt y Santiago Morning solo llegó un árbitro y el partido se jugó así. Esto es nuevamente inadmisible: condiciona un encuentro que lleva planificación detrás y que, además, es clave al ser la última fecha de la primera rueda.

7. Esperamos que se apliquen las sanciones que correspondan y que esto sea una alerta para los clubes y la ANFP a trabajar como debidamente en la profesionalización del fútbol femenino. Como jugadoras y Asociación estamos desde nuestros roles trabajando por hacer crecer el fútbol femenino, pero si alertamos a una Federación que no sanciona a sus clubes ni visibiliza y aclara estas situaciones, es difícil progresar.

