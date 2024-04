Asociación de Trabajadores del Sename apoya movilización en CIP CRC Santiago: «No tenemos condiciones dignas de trabajo»

A través de un comunicado, el directorio de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de SENAME (ARMETRASE) manifestó su adhesión con los funcionarios del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Santiago.

Desde su apertura en el segundo semestre del año 2022, la Unidad CIP (Centro de Internación Provisoria) para jóvenes imputados en el CRC (Centro de Régimen Cerrado) Santiago ha enfrentado un creciente deterioro en sus condiciones tanto para los jóvenes como para los trabajadores.

Lo que comenzó como un esfuerzo por albergar casos iniciales provenientes de Tribunales, ha evolucionado hacia una situación donde el centro se enfrenta a casos complejos provenientes de otros centros de la región.

Este cambio en la dinámica de ingreso ha expuesto las limitaciones del centro en términos de infraestructura, seguridad y dotación de personal. Se ha visto especialmente afectada la capacidad para ejecutar las cuatro medidas contempladas: mujeres imputadas y condenadas, hombres condenados e imputados, siendo este último grupo el de mayor complejidad debido a sus conductas violentas, que han resultado en agresiones físicas y psicológicas tanto entre los jóvenes como hacia los trabajadores del centro.

Ingrid Salazar, Educadora de Trato Directo del Sename Santiago, denuncia las desigualdades que enfrentan en comparación con otros centros de la región.

«No tenemos condiciones dignas de trabajo, no tenemos horas de salida ni de colación. Estamos prácticamente con un funcionario por casa y eso no debiera ser así. No tenemos oficinas ni un lugar de descanso».

Las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente del equipo de trato directo, son sumamente irregulares. Se ven obligados a realizar turnos extenuantes de hasta 36 horas debido a la necesidad de cubrir licencias médicas, sin poder ejercer derechos esenciales como horarios de colación o incluso el fuero de amamantamiento.

Gonzalo Marín, dirigente sindical de ARMETRASE, destaca la urgencia de abordar estas condiciones de trabajo regresivas y la falta de garantías para la reinserción social de los jóvenes infractores.

«Necesitamos estabilizar las condiciones de este Centro para que el equipo pueda desarrollar su tarea en las mejores condiciones».