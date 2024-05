Aspirante a gendarme muere tras neumonía: Denuncian que fue obligada a trotar de madrugada y ducharse con agua fría

La Escuela de Gendarmería de Chile confirmó este lunes el fallecimiento de una alumna perteneciente a la promoción 2024. Desde su familia acusan que la joven habría sido obligada a trotar de madrugada a pesar de haber contraído un resfriado que derivó en neumonía.

A través de redes sociales, la institución señaló que «como comunidad educativa, nos adherimos al inmenso dolor de sus familiares y amigos, así como acompañamos en estas penosas horas a sus instructores, docentes, compañeros y compañeras».

Según consignó BioBio Chile, la aspirante a gendarme se llamaba Ignacia Albornoz Insulza y formaba parte de la Escuela de Formación Penitenciaria gendarme Alex Villagran Pañinao (Esforpen), ubicada en San Bernardo.

Fuentes al citado medio indicaron que la joven presentó recientemente un resfriado, aparentemente a causa de un contagio de influenza. Sin embargo, su condición agravó y finalmente derivó en su muerte.

De acuerdo al relato de compañeros, Ignacia habría presentado problemas de salud desde el día lunes. Pese a ello, oficiales a cargo del curso la habrían obligado a trotar a las 5:00 de la mañana del martes 7 de mayo.

La madre de Ignacia, Yéssica Inzunza, acusó que su hija estuvo enferma y ser trasladada al Hospital de Carabineros, la joven fue diagnosticada con bronquitis por influenza A+ y el 3 de mayo se le otorgó licencia médica y reposo por tres días.

Posteriormente, el 6 de mayo, habría vuelto a los entrenamientos y habría sido obligada a bañarse con agua fría y trotar en bajas temperaturas.

“Si empezó con un caso de influenza debieron haber dado una cuarentena, más que tres días y después decirle que volvieran a sus habituales rutinas, que ellos saben el sistema de las rutinas; trote, ducha en la mañana temprano, agua fría, estudios que también implican lugares helados, con muchos contagiados enfermos», relató la madre de la joven.

«Mi hija después de un cuadro de influenza volvió a la escuela con las mismas condiciones e igual estaba enferma «, dijo, al tiempo que señaló que aún no se conoce la causa de la muerte de Ignacia, registrada el domingo en el Hospital de Talcahuano.

«Uno manda a sus hijos sanos a la institución, te exigen miles de exámenes físicos para que ellos puedan entrar, y que después te llamen por teléfono y te digan ‘estoy enferma de influenza, me llevan al Hoscar (Hospital de Carabineros)’… La atienden, le dan medicamentos y la vuelven a enviar», señaló por su parte, Alejandro Hidalgo, padre de la joven fallecida.

«Mi hija llamó por teléfono a la mamá. Le dijo que estaba con influenza y que le habían dado tres días de reposo», indicó al tiempo que destacó que pese a la indicación médica «la levantaron nuevamente, la bañaron con agua helada, la sacaron a trotar, ese día había llovido«, señaló.

«Había una niña del curso A que la había visto súper mal. Decía que le dijo ‘Albornoz, por favor, anda, que te lleven a enfermería, que te lleven nuevamente al Hoscar, tú no estás bien'», relató el padre de la joven en conversación con «Mucho Gusto».

«Ella después me contó su historia y me dijo ‘lo que pasa es que yo pedí mi baja un día antes, porque me enviaron al Hoscar y me dieron medicamentos que no correspondían a mi enfermedad’. Porque ella también tenía influenza», agregó en sus declaraciones al matinal.

Asimismo, se refirió al tato que recibían los aspirantes a gendarmes al momento de comunicar algún padecimiento de salud.

«Cuando ellos iban a enfermería, les decían ‘¿ya vienen otra vez? Si esto no es jardín infantil'», afirmó.

También, señaló que las vestimentas usadas por los alumnos no serían aptas para su formación.

«No tenían sus casacas para el frío, no tenían sus botas. Los tenían con buzos, zapatillas mojadas, entonces uno queda en shock», declaró.

¿Qué dice Gendarmería?

Bernardo Olivares, del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería aseguró que la institución de ha visto “muy golpeada” por la muerte de Ignacia Albornoz y aseguró que se realizarán investigaciones internas para determinar eventuales responsabilidades.

“Una vez que se tomó conocimiento de esta situación, se activó de forma inmediata el apoyo a los familiares de esta futura funcionaria de Gendarmería. Lo lamentamos extremadamente, para nosotros es una pérdida valiosa, y nos hemos puesto a disposición de la familia”, aseguró a TVN.

“Lo que se sabe es que esta funcionaria habría hecho uso de licencia médica, de reposo en su domicilio particular, y estando en esa condición, lamentablemente, sufre una falla física que le provoca la muerte. Respecto al origen y a las consecuencias de eso, está en etapa de indagatoria interna”, agregó.

Sigue leyendo: