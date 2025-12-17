Assange demanda a Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado

El periodista acusa a los directivos de usar fondos destinados a la paz para financiar a una figura que pide intervenciones militares.

Este miércoles 17 de diciembre se dio a conocer que Julian Assange presentó una denuncia penal en Suecia contra 30 directivos de la Fundación Nobel por los delitos de apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra. La acción legal busca frenar el pago de más de un millón de dólares a la venezolana María Corina Machado, argumentando que el dinero de Alfred Nobel no puede entregarse a personas que promueven el uso de la fuerza y la llegada de ejércitos extranjeros.

En la demanda el fundador de WikiLeaks explica que Machado no cumple con los requisitos mínimos para el premio, esto debido a que el testamento firmado en 1895 del creador, Alfred Nobel, exige trabajar por la hermandad entre los países y no por la guerra. Es por esto que Assange afirma que la directiva de la Fundación convirtió un símbolo de paz en una herramienta política que respalda el despliegue de barcos y tropas de Estados Unidos en el Mar Caribe.

El periodista solicitó a las autoridades suecas que congelen el dinero del premio y exijan la devolución de la medalla de oro. Para él, existe el peligro de que estos fondos terminen financiando indirectamente ataques contra civiles, lo que convertiría a los directivos de la Fundación Nobel en cómplices de futuras agresiones internacionales y violaciones a los derechos humanos.

La noticia no quedó exenta de reacciones, como la del politólogo español Juan Carlos Monedero, quien apoyó la denuncia asegurando que el comité Nobel premió a una mujer que busca el conflicto armado. En esa línea, fue enfático al decir que el comité «se ha robado esos dineros al no cumplir las exigencias de Alfred Nobel», calificando a los responsables de la decisión como «sinvergüenzas y cobardes» ante la opinión pública.

El documento de Julian Assange entregado a la justicia incluye videos y textos donde la líder opositora venezolana afirma que la fuerza militar es el único camino para su país y justifica ataques contra barcos civiles. De este modo argumenta que premiar este tipo de discursos es una falta grave a las leyes suecas que regulan el uso de donaciones, pues los administradores tienen el deber de cuidar que el dinero no se use para fines violentos.

Con esta acción judicial se busca que la Fundación Nobel rinda cuentas sobre cómo elige a sus ganadores, mientras la justicia decide si investiga a la cúpula directiva, la denuncia pone en duda la credibilidad de un galardón que dejó de lado su misión original de evitar los conflictos para terminar alimentándolos, según la razón de la demanda.