Ataque terrorista en Moscú: ¿Quién lo hizo?

En la lista de «sospechosos habituales» tenemos a Ucrania y a ISIS. Se puede argumentar a favor de ambos. Hay un comportamiento muy extraño de la Administración Biden. Repasemos la cronología de los acontecimientos.

El 7 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió la siguiente alerta:

La embajada está monitoreando los informes de que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos, y se debe aconsejar a los ciudadanos estadounidenses que eviten grandes reuniones durante las próximas 48 horas.

Lo que se debe entender es que esta advertencia no se emitió a discreción de la embajada. Esto fue aprobado en Washington DC, en Main State y habría requerido cierta inteligencia que se consideró algo específico y «creíble». Cuando estaba haciendo este trabajo en Contraterrorismo de Estado en 1990, esto fue después del atentado con bomba en el vuelo 103 de Pan Am. Se creía ampliamente en el público que el Departamento de Estado y la CIA tenían información de antemano sobre el atentado terrorista de ese avión, y que advirtieron a nuestra gente que no subiera a bordo. Eso no es cierto, pero plantea la cuestión de cuándo y cómo advertir al público sobre una amenaza potencial.

Se nos ocurrió un sistema que requería inteligencia específica y creíble. Cuanto más específica y creíble sea la inteligencia, menos necesidad habrá de advertir al público. Consideremos, por ejemplo, que si supiéramos que un ataque terrorista va a ser llevado a cabo el viernes en una sala de conciertos pública por un grupo en particular, podríamos alertar a las autoridades apropiadas y tomar precauciones para interceptar el ataque sin alarmar al público.

Por otro lado, si la información no fuera muy detallada, sino que proviniera de una fuente creíble, entonces nos tomaríamos el tiempo para armar una advertencia pública. Eso es lo que sucedió cuando la Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió la advertencia el 7 de marzo. Tenían información que creían creíble, pero no demasiado específica. Esto plantea una pregunta clave: ¿advirtió Estados Unidos a las autoridades rusas? Normalmente, cuando estaba haciendo el trabajo, compartíamos la información con el gobierno y las autoridades policiales correspondientes, con el fin de tratar de prevenir el ataque.

Sobre la base de los comentarios públicos de Maria Zakharova y Dimitri Medvedev, después de la advertencia del 7 de marzo y después del ataque de hoy, parece que Estados Unidos no compartió ninguna de sus informaciones con Rusia. Me gustaría señalar que hay un informe del Wall Street Journal esta noche, que afirma que los Estados Unidos sí advirtieron, pero las autoridades rusas insisten en que no se les proporcionó un aviso de inteligencia.

Lo que hace que toda la situación sea tan extraña y cuestionable en términos de lo que Estados Unidos sabía, y cuándo lo sabía, es que el Departamento de Estado emitió una declaración a las dos horas del bombardeo -cuando todavía no sabíamos cuántos atacantes, qué tipo de armas, cuántas víctimas y si había rehenes o no-, declarando que Ucrania no era responsable de este ataque. ¿Cómo lo supo el Departamento de Estado? Sugiere fuertemente que Estados Unidos tenía inteligencia que no compartía con Moscú.

Luego tenemos este muy inusual mensaje en X (anteriormente Twitter) que fue publicado a las 3:30 AM de la mañana del 22 de marzo, por OSINTdefender (que creo que sirve de fachada para difundir mensajes que la CIA quiere difundir):

Según los informes, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. y la Casa Blanca han comenzado a sentirse cada vez más frustrados por las «acciones descaradas no autorizadas» tomadas por Ucrania contra Rusia, incluida su reciente campaña de ataques con drones de largo alcance que han tenido como objetivo al menos 25 refinerías de petróleo, terminales, depósitos e instalaciones de almacenamiento en todo el oeste de Rusia; y algunos funcionarios de la administración Biden creen que estos ataques causarán un aumento en los precios mundiales del petróleo, así como una escalada significativa y represalias contra Ucrania, como se vio durante el ataque con misiles a gran escala de esta noche.

¿Cree que es solo una feliz coincidencia que la Casa Blanca de Biden se queje de que Ucrania haya tomado «acciones descaradas no autorizadas» el mismo día que hay un ataque terrorista masivo en Moscú? No creo en las coincidencias. Creo que el ministerio de Biden estaba tratando de adelantarse a un ataque que sabían que se avecinaba.

A última hora del día han surgido algunas afirmaciones en las que ISIS, supuestamente, se atribuye el ataque. Lo que lo hace interesante es que tenemos evidencia de que algunos miembros de ISIS han estado luchando en Ucrania contra Rusia, por lo que esto no necesariamente exonera ni a Ucrania ni a Estados Unidos.

¿OPERACIÓN REBELDE UCRANIANA O RESPALDADA POR OCCIDENTE?

Hay mucho que cubrir con respecto al ataque terrorista mercenario del viernes en Moscú. ¿Por qué lo llamo “mercenario”? Porque parece que los perpetradores no tenían ningún interés ideológico y fueron contratados por una suma relativamente insignificante y llevaron a cabo matanzas indiscriminadas en una reunión pública de civiles. Según la evidencia en video publicada hasta ahora en el dominio público, la planificación de esta operación no fue trabajo de profesionales capacitados; por ejemplo, utilizaron el mismo vehículo para viajar hacia y desde el lugar del ataque, sus movimientos dentro del edificio demostraron habilidades poco sofisticadas de batalla cuerpo a cuerpo y tenían poca disciplina, lo que significa que tenían un entrenamiento mínimo con el rifle.

Los rusos se adelantaron a la investigación porque uno de los asistentes al concierto golpeó a uno de los tiradores, y el tirador fue capturado vivo. Los rusos también siguieron el vehículo de fuga y capturaron a cuatro de los sospechosos mientras huían hacia Ucrania.

Los medios occidentales están haciendo todo lo posible para difundir la historia de que se trató de un ataque de ISIS y descartar la posibilidad de que pudiera haber sido Ucrania. Pero el interrogatorio inicial de los sospechosos reveló hombres de inteligencia limitada, es decir, tipos que no eran demasiado inteligentes, que contaron una historia absurda de que habían sido reclutados a través de un canal de Telegram por una fuente anónima que se ofreció a pagarles la principesca suma de $5.000.

Tampoco hay una buena explicación de por qué un grupo de tayikos se dirigía a la frontera con Ucrania. Como mínimo, eso muestra la creencia de que encontrarían refugio seguro si pudieran cruzar la frontera. Ciertamente no se comportaron como guerreros yihadistas acérrimos deseosos de sacrificarse e ir al Paraíso y cobrar la recompensa de 72 vírgenes.

Creo que la afirmación de terrorismo islámico es una pista falsa y está diseñada para desviar la atención de otros indicadores de que algunos en Occidente, como mínimo, tenían conocimiento previo de este ataque. ¿De qué otra manera se puede explicar la advertencia del 7 de marzo hecha por la Embajada de Estados Unidos en Moscú a los ciudadanos estadounidenses para que se mantuvieran alejados de eventos como conciertos?

Y, luego, como escribí ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos se apresuró a emitir un reclamo exonerando a Ucrania de cualquier papel en el ataque mientras los incendios seguían arrasando las instalaciones de Crocus.

Eso significa sólo una cosa: el Departamento de Estado tenía información de inteligencia que indicaba quién llevó a cabo el ataque. Pero aparentemente Estados Unidos no compartió eso con sus homólogos rusos. Ese lapsus por sí solo simplemente va a avivar más sospechas en Moscú sobre la participación occidental.

Pero una cosa ya sabemos con certeza: que Occidente ha estado involucrado en facilitar una serie de ataques terroristas contra los rusos desde el inicio de la operación militar especial. ¿Cómo se llaman de otra manera los ataques de artillería y misiles contra civiles rusos en el Donbass y en Belgorod, con municiones suministradas por Estados Unidos y otros países importantes de la OTAN? Como mínimo, eso convierte a las potencias occidentales en cómplices de un acto de terrorismo.

La matanza sin sentido de civiles en Moscú el viernes no tiene ningún propósito político amplio, ni favorece de ninguna manera las perspectivas militares de Ucrania. Es importante señalar que el ataque ha despertado la simpatía mundial hacia Rusia, incluidos algunos comentarios conciliadores desde Washington por parte del portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby. Sin embargo, también es importante señalar que el presidente Joe Biden no ha dicho nada y no se ha puesto en contacto con Vladimir Putin para expresar dolor o empatía. Todo un contraste con las acciones de Biden tras la noticia de la muerte de Alexey Navalny, opositor político de Vladimir Putin. Biden se apresuró a expresar su falso dolor por la muerte de Navalny.

Parece que el creciente número de muertos por el ataque no fue causado por balas, sino por inhalación de humo. Todavía no he visto ningún informe que explique cómo comenzó el incendio. Algunos especulan que fue causado por un cóctel Molotov. Estoy seguro de que esos detalles saldrán a la luz en los próximos días. También se desprende claramente del comportamiento del Presidente Putin durante su discurso de hoy [23 de marzo] que Rusia tomará represalias contra los responsables de este ataque.

No creo que este acto de terrorismo vaya a cambiar la estrategia y los planes militares de Rusia para Ucrania. Las noticias desde el frente muestran que las fuerzas rusas continúan avanzando a lo largo del frente en el Donbass y están empujando a los ucranianos hacia el río Dnieper. La situación del ejército ucraniano es cada día más precaria.

En cuanto a identificar a los responsables de organizar y financiar este ataque, no tengo ninguna idea especial. Confío en que los investigadores rusos podrán rastrear el origen de las armas de fuego, suponiendo que los números de serie no hayan sido borrados. En este momento, me inclino a creer que Occidente sabía que algo iba a suceder basándose en información de inteligencia procedente de Ucrania, pero no tenía más detalles aparte de que se trataba de una operación aprobada por el servicio de inteligencia ucraniano. ¿Es posible que algunos oficiales de inteligencia británicos y/o estadounidenses tuvieran una idea de lo que iba a suceder? Sí, creo que es muy probable.

Lo único que sé con certeza es que este ataque fortalecerá la voluntad del presidente Putin, del Estado Mayor y del servicio de inteligencia ruso de poner fin a la intromisión de la OTAN en Ucrania y a la capacidad de los representantes de la OTAN para atacar a los ciudadanos de Rusia. Quien haya aprobado esto ha calculado mal y pagará un precio terrible, pero bien merecido.

Es un veterano de la CIA y de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado. Es el fundador y socio gerente de BERG Associates, que se estableció en 1998. Brindó capacitación a la comunidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. durante 24 años.

Columna publicada originalmente el 22 y 23 de marzo de 2024 en el blog del autor.

