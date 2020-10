Aterriza en Israel el primer avión comercial emiratí

El primer vuelo comercial de la aerolínea Etihad, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), llegó de Abu Dabi a Tel Aviv este lunes y llevaba las banderas de ambos países sobre la cabina, fruto de los acuerdos de normalización.

El vuelo EY9607 aterrizó algo después de las 7:00 am, e iba a regresar a Abu Dabi sobre las 10:00 am, los medios israelíes señalaron que no quedaba claro quién iba a bordo, ya que todavía no se han puesto a la venta billetes para el público general en esa ruta.

Este vuelo llegó dos días después de que ambos países acordaran 28 vuelos directos semanales tras el pacto de normalización de relaciones entre ambas naciones firmado el mes pasado, y un día antes de que una delegación emiratí llegue en primera visita oficial a Israel.

Ésta no es la primera vez que un avión de Etihad aterriza en el aeropuerto israelí de Ben Gurión: dos vuelos de carga que llevaban ayuda médica para tratar coronavirus para palestinos volaron directamente de EAU a principios de año, antes de que ambos países acordaran normalizar relaciones.

La semana pasada Etihad lanzó una página web en hebreo y las autoridades de Abu Dabi han solicitado a los hoteles de la ciudad que preparen comida kasher (alimentos que cumplen con los preceptos de la ley judaica), esperando un gran flujo de turistas de Israel.

Fuente: Sputnik

