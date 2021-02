Atleta española María Vicente se queda sin medalla de oro por error de los jueces

La atleta española María Vicente perdió su probable primer lugar en los Campeonatos de España en pista cubierta después de que borraran la marca de su mejor salto antes de que los jueces la registraran.

La joven, vigente plusmarquista mundial en pentatlón sub-18, observó incrédula mientras su primer salto en la competición, cuya distancia estimada fue de unos 6,5 metros, era eliminado por error.

Los asistentes de la competición pasaron el rastrillo por encima de su huella antes de que fuera computada.El confuso episodio terminó condicionando la actuación de Vicente. Su mejor marca en los saltos tras el ocurrido fue de 6,24 metros.

La distancia fue suficiente para ponerla en el podio, pero apenas en el tercer puesto.

“Sí que es cierto que venía a buscar algo más que un 6,24 y una medalla de bronce. No pasa nada. Esta no es mi prueba. Venía con una venda en los ojos, podía salir bien y podía salir mal. Simplemente, no te voy a mentir, tengo rabia dentro. No es algo que haya dependido de mí. Había hecho un buen salto en el primer intento”, aseguró la deportista.

De haber sido válido el primer salto de Vicente, lo más probable es que se hubiese quedado con el oro de la competencia, ya que la marca vencedora, Fatima Diamé, fue de 6,51 metros.

Pese a lo sucedido, Vicente ha tomado la situación como motor para torneos futuros.”Si me clasifico para el Europeo, ese salto lo meteré válido”, aseguró la atleta.

Cortesía de Sputnik

Te podría interesar

JJ.OO. Tokio 2021 incluye la escalada como deporte para competición