¿Audacia o intento de redención?: Las reacciones al anuncio de BioBioChile y alianza con iniciativa para combatir la desinformación junto a Adobe, Twitter y New York Times

Esta mañana, el medio nacional Bio Bio Chile, informó respecto a su alianza como el medio a Content Authenticity Initiative (CAI), una organización internacional creada en 2021 que busca generar un sistema de Firma digital de contenido para poder determinar si la información fue producida o manipulada para distorsionar la verdad.

La iniciativa comenzó con la asociación de las empresas Adobe, Twitter y New York Times, y a la fecha cuenta con 800 empresas asociadas entre las que se encuentran Microsoft, Qualcomm, Nvidia, Nikon, Reuters, Associated Press, BBC, The Washington Post y The Wall Street Journal.

Bio Bio al anunciar que son el primer conglomerado de prensa a nivel Latinoamérica en unirse a la iniciativa, generó gran controversia en redes sociales, debido a que, si bien el medio nacional tiene una trayectoria destacada tanto dentro como fuera de Chile, algunas noticias y dichos de una de sus figuras más visibles, Tomas Mosciatti, ha abierto el debate respecto a la credibilidad del medio y si es que merece o no participar en esta coalición que busca combatir las Fake News.

Respecto a esto, la popular cuenta de Twitter @BotCheckerCL criticó la decisión del conglomerado en adherir a Bio Bio como una fuente de verificación suficiente, debido a las declaraciones del periodista Tomas Mosciatti ante las múltiples afirmaciones falsas que hizo en periodo electoral antes del plebiscito de salida de 4 de septiembre de 2022.

Algunas de las afirmaciones falsas de Mosciatti destacadas por los internautas fueron las múltiples afirmaciones en el programa de Mega 100 indecisos, donde el periodista expuso cuando la discusión giraba en torno a la propiedad industrial, aseguró que los inversionistas no invertirían en Chile si no se garantizaba la protección de la propiedad industrial y que eso “se discutió y se dejó afuera”.

Esta afirmación era falsa ya que el artículo 78 de la propuesta constitucional consagra que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes”.

Así mismo, el artículo transitorio 44 señala que “dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá presentar el o los proyectos de ley necesarios para establecer los tribunales administrativos señalados en el artículo 332, fusionando los tribunales tributarios y aduaneros, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial en los nuevos tribunales administrativos para su integración al Sistema Nacional de Justicia”.

En otra ocasión en su ya clásica columna de opinión audiovisual, explica que si se aprobaba la nueva constitución el presidente Gabriel Boric se mantendría en el poder posiblemente por 10 años, ignorando que la propuesta constitucional dictaba que los gobiernos presidenciales tendrían una duración de 4 años con derecho a solo una reelección.

Las reacciones de la unión entre Bio Bio con CAI no han parado en otras publicaciones de las cuentas oficiales del medio y por el momento no ha habido pronunciamiento oficial respecto a estas variadas reacciones.

Cabe destacar que esta iniciativa internacional busca a través del desarrollo de softwares, establecer un estándar de origen y seguimiento de los contenidos digitales (fotos, videos, artículos entre otros), es decir, detectar retoques y hacer seguimiento del origen de una información, pero esto no asegura la fidelidad con la realidad.