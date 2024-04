Auditoría al SII: Detectan irregularidades de más de $620 millones en horas extras sin acreditar

La contralora subrogante, Dorothy Pérez, asistió este lunes a la Comisión Investigadora sobre el Caso Hermosilla que lleva adelante la Cámara de Diputados. En su intervención, Pérez detalló las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República al interior del Servicio de Impuestos Internos.

Según declaró la contralora, al interior del SII no solo existían falencias en los sistemas informáticos de control, sino que también una serie de irregularidades en los pagos de la Dirección Regional de Santiago Oriente.

Una auditoría realizada por el ente contralor detectó pagos no acreditados a personal de fiscalización de entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019 por un monto de $174.034.085. A la vez, se encontraron otros pagos parcialmente acreditados, quedando un saldo sin justificar de $139.825.013.

Otra irregularidad detectada por Contraloría está relacionada con el pago de horas extras «sin sustento de ejecución en los registros de asistencia» por un total de $251.858.351. Además, otras horas extras se acreditaron de forma parcial, quedando $54.606.243 sin justificar. En total, el monto de pagos irregulares en este ítem asciende a $620.323.696.

Relación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Dorothy Pérez negó tener vínculos con el abogado Luis Hermosilla, investigado por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

«No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ningún tipo, ni profesional, ni por escrito tampoco, ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría», señaló.

Respecto a Leonarda Villalobos, abogada que destapó el caso Hermosilla al grabar una conversación privada entre éste y los hermanos Sauer, Pérez aseguró que «tampoco es que yo tenga una relación de ningún tipo con ella, lo que sucede es que su marido, que es un exfuncionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, en el año 2014, me invitó a una actividad a su domicilio».

Además, Pérez detalló que dicha actividad fue una «tertulia» con diez personas, «todas exfuncionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría».