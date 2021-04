Autoridades argentinas investigan muerte de escritor venezolano que había sido denunciado por estupro

El escritor venezolano residenciado en Buenos Aires, Argentina, Willy McKey se quitó la vida este jueves precipitándose desde un noveno piso, después de ser denunciado por varios casos de abuso sexual en Venezuela, donde la Fiscalía abrió una investigación, que afecta, además, a otros personajes del mundo de la cultura del país caribeño, reseñó la agencia EFE.

La noticia del suicidio del escritor, de 40 años de edad, fue confirmada por la Policía argentina, que constató que en el patio del primer piso del edificio en el que se quitó la vida «había un hombre tirado sin signos vitales».

En los últimos días, varias mujeres narraron en redes sociales los abusos que sufrieron, entre las que se encontraba una víctima de McKey, de seudónimo «Pía», que describió su caso, ocurrido cuando ella tenía 16 años y él 36.

Después de que «Pía» publicó su historia, McKey también puso un comunicado en su cuenta de Instagram en el que reconocía que cometió estupro en el pasado e identificaba los hechos que describía la víctima.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que también están bajo investigación otros hechos que se han conocido en los últimos días, como el de abusos a varias mujeres y menores por parte de Alejandro Sojo y Murachi Palomo, integrantes de la banda de música Los Colores, y Tony Maestracci, del grupo Tomates Fritos. Foto referencial: Web.

«Debo reconocer que este episodio tuvo lugar en un momento en el cual yo era una figura pública y estaba en una relación formal con quien hasta hoy ha sido mi pareja», relató el escritor, quien recibió numerosas respuestas de rechazo.

El funcionario, nombró a los directores teatrales Juan Carlos Ogando, de Skena Teatro, y José Pepe Arceo, de Ant Producciones, también investigados por hechos de la misma naturaleza.

Posteriormente, sumó al comediante y locutor José Rafael Briceño

scritor venezolano Willy Mckey reconoció acusaciones de abuso sexual y se quitó la vida. Foto: RCTV.

Algunos de los músicos han publicado comunicados en los que reconocen los hechos y manifiestan haber reflexionado sobre sus actos en el pasado y el comportamiento «machista«, a los que la opinión pública respondió con dureza y rechazo.

“No sean esto: Crece adentro y te mata”

Escritor venezolano Willy Mckey reconoció acusaciones de abuso sexual y se quitó la vida, reseñó El Universal. “El escritor venezolano, Willy Mckey se quitó la vida este jueves tras ser acusado de cometer acoso y abuso sexual, además de estupro. Se lanzó de un apartamento en Buenos Aires, según confirmó la policía de la capital argentina”, reseñó el diario venezolano.

«No sean esto: Crece adentro y te mata. Perdón», publicó el escritor Mckey en la red social Twitter, además agregó: «Sabré hacerme cargo de las consecuencias de este hecho, empezando por quedar fuera de todos los proyectos a los cuales pertenezco».

Las declaraciones del poeta, ensayista, cronista y editor criollo se dieron luego de que varias jóvenes denunciaran que habían sido abusadas por él y el Ministerio Público abriera una investigación.

El intelectual se encontraba en casa de una amiga. Al ésta salir a realizar unas compras en la zona, Mckey se lanzó por el balcón del apartamento, ubicado en el piso nueve. Los hechos transcurrieron en la avenida Córdoba al 3000, en el barrio de Recoleta de Buenos Aires. Foto: Andrews Abreu.

«A ‘Pía’, mi víctima, mi perdón más rotundo junto a dejarle saber que espero que la autopercepción que tenga de su talento y de su inteligencia incuestionables no se vea afectada por este doloroso episodio».

Mckey se refirió a su esposa y explicó que no le contó sobre lo ocurrido. Por ello, también le agradeció el apoyo por acompañarlo durante varios años. «Y a ti, Jennifer, también víctima de mi comportamiento, no puedo pedirte perdón por algo imperdonable».



«Gracias por tu apoyo durante estos años y por haberme sensibilizado en torno a ideas que me resultaban ajenas y poco relevantes, pero que hoy se me vienen encima y debo hacerme cargo», sumó.



El intelectual se encontraba en casa de una amiga. Al ésta salir a realizar unas compras en la zona, Mckey se lanzó por el balcón del apartamento, ubicado en el piso nueve. Los hechos transcurrieron en la avenida Córdoba al 3000, en el barrio de Recoleta de Buenos Aires.

Averiguaciones por suicidio

El personal de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad se desplazó esta tarde hacia un edificio ubicado en la avenida Córdoba al 3000, en el barrio de Recoleta, por haberse arrojado un hombre desde el noveno piso.

Al arribar al lugar, los oficiales constataron que en el patio del primer piso había un hombre tirado sin signos vitales.

Se hizo presente el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constató el fallecimiento del hombre, un escritor de nacionalidad venezolana de 40 años.

Según una testigo, el hombre se encontraba en los últimos días deprimido por problemas familiares. Además, tenía un pedido de captura vigente en su país acusado de violación.

