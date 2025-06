Avantasia vuelve a Chile con nuevo disco y show del alto impacto

El próximo 25 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Coliseo, Avantasia, de Tobias Sammet, se reencontrará con sus seguidores chilenos, en un imperdible concierto que promete una experiencia musical única.

La agrupación alemana más exitosa del power metal sinfónico lanzó su última placa “Here Be Dragons”, en febrero de este año, y dos meses más tarde comenzó a girar por Europa mostrando su esperado nuevo material, junto con los clásicos que han elevado su carrera a una de las más importantes del género.

En la primera parte del “The Here Be Dragons Tour”, que concluyó el 26 de abril, Avantasia de Tobias Sammet tuvo como invitados a artistas de renombre, por lo que no es ilógico pensar que en su pasada por Sudamérica la banda sorprenda al público.

El disco

El álbum “Here Be Dragons” ha sido catalogado como una obra maestra que combina el estilo clásico y esencial de Avantasia, incluyendo coros encantadores y elementos teatrales del metal sinfónico, con emocionantes paisajes sonoros. El décimo disco de la agrupación, ha tenido una acogida excepcional, llegando al #1 en Austria y Alemania, proyectando su éxito también, a las listas de todo el mundo.

Avantasia, de Tobias Sammet

Con más de 20 años de trayectoria, Avantasia, se ha destacado por sus discos conceptuales y colaboraciones con grandes del rock y el metal a nivel internacional. Su líder, el carismático y talentoso Tobias Sammet, es parte fundamental de la banda de power metal Edguy, y ha colaborado con músicos como André Matos, Eric Singer, Jorn Lande y Kai Hansen, y grupos como Heat, Revolution Renaissance, Ayreon y Magnum.

Coordenadas:

“Avantasia en Chile de Tobias Sammet”

25 de noviembre 2025

Teatro Coliseo – 21.00 horas.

Entradas disponibles en PuntoTicket