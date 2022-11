Avatar 2: The Way of Water presenta su alucinante tráiler final

Este martes, 20th Century Fox presentó el tráiler final de Avatar: The Way of Water, la secuela de la película más taquillera de la historia. La cinta llegará a salas de cine de todo el mundo el próximo 16 de diciembre, 13 años después del estreno de la primera entrega.

Dirigida por James Cameron, la película contará la historia de la familia Sully, (Jake, Neytiri y sus hijos), el conflicto entre las diferentes tribus Na’vi y el retorno de los seres humanos al planeta Pandora.

Avatar: The Way of Water traerá de regreso a gran parte del reparto de la primera cinta, entre los que se cuentan los actores Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang. También se suman CCH Pounder, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Jack Champion, Joel David Moore y Giovanni Ribisi.

Puedes ver el tráiler subtitulado a continuación: