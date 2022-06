Balacera durante fiesta en Espacio Riesco dejó cuatro personas heridas

Al menos cuatro personas resultaron heridas por impactos de bala durante la madrugada de este martes, en el centro de eventos Espacio Riesco, comuna de Huechuraba, mientras se realizaba la fiesta electrónica Nikkita.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas cuando se registró una balacera en el sector VIP del recinto debido a una discusión, refiere Cooperativa.

Hasta los momentos, los afectados se encuentran fuera de riesgo vital, debido a que fueron trasladados inmediatamente a centros de salud.

🔴Una balacera se registró esta madrugada en Espacio Riesco en la comuna de Huechuraba.El incidente se habría iniciado tras una discusión en el sector VIP.Luego de eso,y como relatan testigos,se habrían percutado una decena de disparos. Cuatro personas quedaron heridas. pic.twitter.com/JMQtum9uYd — Agencia Quinta (@AgenciaQuinta) June 21, 2022

«Son situaciones que se tendrán que considerar y establecer también a través de lo que es la seguridad privada, el funcionamiento y todos los elementos que dan cuenta con lo que ocurrió», expresó el mayor Rodrigo Pérez de la 54 comisaría de Huechuraba.

Carabineros está investigando la situación de la seguridad privada del recinto para establecer si los protocolos se cumplieron, además si los heridos estaban relacionados con el tirador, que aún no ha sido identificado, o si fueron víctimas como daño colateral.

«Jamás vi algo así»

Macarena, una joven que asistió a la fiesta, contó lo sucedido durante la balacera y señaló que «todos nos sorprendimos y escuchamos los gritos de ‘al piso, al piso».

“Estábamos cerca del VIP y muy cerca de la puerta de salida. Yo me encontraba con amigos y, de repente, escuchamos los balazos… Todos nos sorprendimos y escuchamos los gritos de ‘al piso, al piso’”, dijo al matinal Mucho Gusto de MegaNoticias.

En este sentido, señaló que los disparos fueron desde el salón VIP, por lo que fue una alerta para el grupo.

«Hemos ido a otras fiestas Nikkita, pero jamás vi algo así. Había visto peleas de gente curada, pero nunca disparos… Lo más distintivo es que uno llega y te registran, te tocan el cuerpo, pero yo no vi paletas detectoras de metales. No es que no había, yo no las vi”, puntualizó.