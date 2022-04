Bancada de diputados DC solicitará sesión especial para que Gobierno y concesionaria den explicaciones por kilométrico taco en la Ruta 5 Sur

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) pidió que se realice una sesión especial para que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ofrezca explicaciones sobre la «falta de respuesta oportuna de la autoridad y de las concesionarias para hacer frente al taco de más de 12 horas que se registró en la ruta 5 sur debido a un choque múltiple ocurrido a la altura de la región del Maule”.

Al respecto, el diputado DC Eric Aedo planteó que “lo ocurrido es inaceptable y no es posible que durante 12 hora y no se tomaron decisiones oportunas que permitieran terminar con el taco ya que no se ordenó oportunamente que se levantaran las barreras, no se estableció y habilitó una vía alternativa, entre otras medidas, ya que ante emergencias como esta, no hay que esperar el horario de oficina para actuar y el ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Concesiones y las empresas a cargo de las carreteras deben dar muchas explicaciones”.

Además señaló que “por eso queremos que en la sesión especial el ministro nos explique en detalle el porqué de la tardanza en tomar medidas oportunas y eficientes para hacer frente a este taco histórico de más de 12 horas que tantos problemas originó a miles de personas”.

“Nos parece increíble que las autopistas no tengan planes de contingencia eficientes y rápidos para hacer frente a situaciones como esta, porque el que ocurra un accidente en la carretera no es algo extraño y por eso no es aceptable que no se haya actuado de manera más rápida”, afirmó, citado por El Mostrador.

También añadió que “nos sorprende que el ministerio haya esperado más de 12 horas para tomar la decisión de ordenar a las concesionarias involucradas que levantaran las barreras para de esa manera agilizar el desplazamiento de los vehículos”.

Bancada DC pide sesión especial para que ministro OOPP @jcgarciapdea explique falta de respuesta oportuna de la autoridad y concesionarias por taco de más de 12 horas por accidente en la carretera.

Eric Aedo: "Ante emergencias, no hay que esperar horario de oficina para actuar". April 14, 2022

En la misma línea el diputado Felipe Camaño dijo que “esta situación no puede dejarse pasar. Son muchas las respuestas que queremos saber. Queremos conocer los planes de contingencia que se aplicaron; por qué no se trabajó de noche para despejar la carretera y realizar los peritajes; porque no se cortó la barrera divisoria entre ambos sentidos de la carretera para, por ejemplo, dar fluidez a los desplazamientos, por qué recién esta mañana se ordenó levantar las barreras, qué pasará con los peajes que ya se cobraron y un largo etcétera”.

“No puede ser que una autopista concesionada, que cobra peajes de alto valor, no tenga las medidas adecuadas para actuar frente a una emergencia como esta y obligue a las personas a estar 12 horas a bordo de sus autos, en un taco, de noche, con frío, sin alimentos y sin posibilidades de ir al baño”, condenó.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Felipe Donoso anunció que oficiará al MOP y a la Dirección de Concesiones. Además, citará el ministro García a explicar los hechos al Congreso.

“Esto no es admisible y no puede pasar en un país como este con las condiciones que hoy día tenemos“, afirmó.

Taco de 15 horas

Óscar Muñoz, coronel y jefe de zona (s) de Carabineros, explicó esta mañana que la congestión se produjo cuando ocurrió “un accidente de tránsito que fue protagonizado por vehículos menores y, a través de este impacto, un camión que transportaba un container de alta magnitud habría volcado ocupando toda la pista de circulación desde norte a sur, a la altura del kilómetro 222 del sector Camarico”.

Producto de este suceso, hay ocho personas lesionadas, de las cuales hay dos que tienen lesiones graves, otras con lesiones de carácter reservado y otras con lesiones leves.

El hecho también provocó una alta congestión vehicular en la autopista que, según usuarios de redes sociales, se extendió por más de 15 horas.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que instruyó a la concesionaria el levantamiento de las barreras del peaje hasta que se descongestione la vía, “para evitar más molestias a las y los conductores”.

HILO: Tras taco de más de 12 horas en la Ruta 5 Sur, por una colisión entre 6 autos y un camión, le he instruido a la concesionaria el levantamiento de las barreras del peaje hasta que se descongestione la vía, para evitar más molestias a las y los conductores. — Juan Carlos Garcia (@jcgarciapdea) April 14, 2022

El secretario de Estado informó a través de un hilo de Twitter que “el problema mayor se produjo con poder sacar el camión del lugar, para lo cual se necesitaron tres grúas. Además, hubo derrame de combustible, lo que dificultó las maniobras”.

Indicó que convocó a una reunión con todos los actores relacionados con el tema “para evaluar el protocolo de acción pensando en entregar el mejor servicio posible”.