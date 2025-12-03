Behind the Stage: nuevo espacio para la música independiente

El Rocka Rollas Restobar de Barrio Brasil en Santiago, será el escenario de la primera jornada de “Behind the Stage”, programa formativo y de reflexión enfocado en los desafíos y oficios que sostiene la industria musical independiente nacional. El evento está diseñado para bandas, managers, productores y creadores visuales.

El objetivo de Behind the Stage es profesionalizar y conectar a la escena, ofreciendo un espacio de networking con entrada liberada, donde se abordarán temas cruciales para fortalecer la identidad artística y proyectar la música chilena a nivel nacional e internacional.

Un programa con figuras clave de la escena

La jornada reunirá a referentes con experiencia en producción, giras y estrategia digital, con foco en el metal underground y la autogestión.

• Jorge “Chargola” Hurtado (Chargola Producciones) ofrecerá la charla “Recomendaciones y experiencias para estar en grandes escenarios”, cubriendo la preparación profesional de una banda para festivales y eventos de alto nivel.

• Death Is a Form of Art presentará la ponencia “La importancia del arte en la música metal: identidad, estética y poder visual”, enfocada en el diseño conceptual como extensión de la propuesta musical.

• Matías Leonicio (Nuclear / Extreme Recordings) expondrá el “Roadmap de gira”, un recorrido práctico sobre la realidad de las giras internacionales desde la perspectiva de la autogestión y la planificación.

• Daniela Díaz (Dark Zone), psicóloga y estratega digital, abordará el tema “Redes sociales, prensa y propósito de las bandas”, con foco en construir comunidad y mantener la coherencia artística en el entorno digital.

• Los sellos Eat My Records y Burning Coffin presentarán “Aliados en la creación: el rol del sello en el metal underground”, dialogando sobre el acompañamiento a largo plazo y la proyección discográfica independiente.

Punto de encuentro esencial

Además de las conferencias y sesiones de preguntas (Q&A), Behind the Stage contará con espacios de networking y la venta de merchandising exclusivo de sellos participantes.

El evento busca conectar distintas generaciones de profesionales y agentes del circuito, fomentando una red que eleve los estándares de trabajo y proyecte la música chilena hacia nuevos circuitos.

Coordenadas

Behind the Stage, encuentro formativo y de reflexión para la industria musical independiente nacional.

Sábado 13 de diciembre 2025, desde las 16 horas.

Rocka Rollas Restobar, Cumming 78, Barrio Brasil, Santiago.

Entrada liberada.

Fuente: Metalhammer.es.

Gracias.