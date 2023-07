Ben Brereton se siente muy feliz con su nuevo club: El Villarreal

Ben Brereton el nuevo refuerzo del Villarreal

«Muy feliz de haberme unido al @VillarrealCF, , increíble club, no puedo esperar para comenzar. Vamos!», publicaba esta mañana el futbolista “anglo / chileno”, Ben Brereton, en su cuenta de twitter, mientras las agencias internacionales deportivas lo destacaban.

“Ben Brereton Díaz finalmente fue presentado como flamante refuerzo del Villarreal, elenco español que presentó al delantero de la Selección Chilena con un curioso y llamativo video en sus redes sociales”, destacaban las agencias durante esta mañana.

«Nueva hora, nuevo fichaje, la hora de Ben», dice la leyenda, asociándolo al Big Ben.

Luego, añaden que «el Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Ben Brereton, que jugará como futbolista groguet durante las cuatro próximas temporadas. El atacante anglo-chileno llega al club amarillo como agente libre tras defender los colores del Blackburn Rovers».

El atacante entregó sus primeras palabras a los medios de prensa, como nuevo jugador del conjunto español, al expresar que «estar aquí es increíble, un gran honor para mí. Es un gran club, con una gran historia, así que estoy muy emocionado y deseando conocer a todos los jugadores y al cuerpo técnico».

«Cuando me enteré de la oportunidad, no tuve ninguna duda. Es un club increíble, que juega muy bien al fútbol y tengo muchas ganas de empezar. Tengo muchas ganas de esta oportunidad, es un gran salto, un nivel por encima de donde he jugado en Inglaterra. Quiero trabajar al máximo, marcar goles, jugar todo lo que pueda y trabajar mucho para el equipo. Estoy muy ilusionado. Juego de extremo izquierdo o delantero, me gusta correr con el balón, llegar al área y marcar goles», añadió.

El analista deportivo, Manu Heredia, desde España, al conocerse el anuncio de esta contratación, señaló: “El Villarreal ficha a Ben Brereton, el inglés que juega con Chile y que ha hecho 40 goles y 7 asistencias con el Blackburn en las últimas dos temporadas. La última vez que apostó por un jugador en Championship fue Danjuma y le salió genial”.

