Bencinazo y rebaja a los más ricos: Diputado Manouchehri emplaza a ministro Quiroz por reforma tributaria y exige su renuncia

Rebajan impuestos a los más ricos mientras suben el costo de la vida: Diputado Manouchehri emplaza a ministro Quiroz por reforma tributaria y bencinazo

La controversia por el alza del costo de la vida continúa escalando tras el denominado “bencinazo” impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, en un escenario marcado además por una iniciativa que busca la rebaja de impuestos a grandes empresarios.

Diversos especialistas han coincidido en que el ajuste del mecanismo MEPCO debió aplicarse de forma gradual, advirtiendo que Chile sería actualmente el único país que ha traspasado completamente el incremento internacional de los combustibles a la ciudadanía.

En este contexto, el diputado Daniel Manouchehri lanzó duras críticas contra la conducción económica del Ejecutivo, apuntando directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz. “El ministro de Hacienda está generando una crisis a nivel nacional”, afirmó, elevando el tono de sus cuestionamientos en medio del debate público.

El parlamentario fue más allá al exigir la salida del secretario de Estado: “El ministro Quiroz debe renunciar. El bencinazo es una decisión política del gobierno de Kast. Nunca en la historia de Chile se había visto que un ministro de Hacienda, con un solo decreto, le subiera el costo de la vida a millones de familias y al mismo tiempo le bajara el crecimiento económico al país. No lo digo yo, lo dice el Banco Central. Igual que en la colusión de los pollos y los remedios, la cuenta la paga la gente”.

Mira parte de la entrevista en siguiente podcast de The Clinic

Nunca en la historia un ministro de Hacienda había logrado, con un solo decreto, subir el costo de la vida Y bajar el crecimiento. Quiroz debe renunciar.

Entrevista completa con @kikemujica en @thecliniccl : https://t.co/SSJPE9iMg8 pic.twitter.com/XWIfVeS3I1 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 29, 2026

Diputado Daniel Manouchehri emplaza a Quiroz en Comisión de la Cámara

El diputado también cuestionó los argumentos oficiales respecto al precio internacional del petróleo.

📹 Video 1: Intervención del diputado Daniel Manouchehri en comisión, emplazando al ministro Jorge Quiroz.

Se lo preguntamos al

Ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la comisión. No pudo responder. Vean: pic.twitter.com/x3l1isB3WV — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 28, 2026

Durante la sesión, el legislador subrayó que el barril Brent ya ha alcanzado valores cercanos a los 140 dólares en otros periodos, por lo que —según planteó— el problema no radicaría únicamente en el contexto externo, sino en una decisión política sobre quién asume los costos. Asimismo, rechazó la idea de que el MEPCO beneficie solo a sectores de mayores ingresos, destacando su impacto en regiones donde el combustible es esencial para actividades productivas y laborales.

El diputado también advirtió sobre el efecto en cadena del alza del diésel, señalando que incide directamente en el precio de bienes básicos como el pan, las verduras y la electricidad, golpeando con mayor fuerza a la clase media y a los sectores más vulnerables. En paralelo, calificó como contradictoria la rebaja tributaria impulsada por el Ejecutivo, que implicaría una menor recaudación cercana a los 3.000 millones de dólares anuales en beneficio del 1% más rico.

“Se lo volvimos a preguntar al ministro Quiroz: Dice que no hay plata para que no le suba la bencina a la gente. Entonces de donde va a sacar dinero para su reforma que le baja los impuestos a los más ricos? No respondió”. La polémica continúa abierta, con crecientes críticas desde distintos sectores políticos y técnicos.

📹 Video 2: Segundo registro donde Manouchehri cuestiona falta de respuestas del ministro.