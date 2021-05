Bernardo Fontaine desata ola de críticas tras afirmar que el grueso de los chilenos no ha bajado sus ingresos por la pandemia

El economista Bernardo Fontaine comentó que el grueso de Chile no ha bajado sus ingresos durante la pandemia en el panel de Contigo en la Mañana de Chilevisión, mientras discutían sobre el pase de movilidad para personas vacunadas contra el Covid 19 que entró en funcionamiento hoy.

El economista, electo como constituyente por el distrito 11, esgrimió que “es lo que dicen las cifras y las encuestas”. Fontaine agregó que no ignora las cifras sobre el desempleo ni las empresas en quiebra, “pero también reconozcamos que hay un montón de gente que ha mantenido sus ingresos, incluso algunos que los han aumentado.”

Fontaine fue cuestionado en el panel del matinal sobre la situación de los trabajadores informales, ante lo que se defendió argumentando que han existido desde antes de la pandemia: “Han perdido, pero no todos.”

Continuó enumerando que “los empleados públicos no han perdido, los pensionados no han perdido, los que trabajan en empresas esenciales no han perdido, los que trabajan en empresas de delivery no han perdido.” Posteriormente, el economista agregó que “hay varios millones que han disminuido sus ingresos y necesitamos ayudarlos, pero yo creo que necesitamos ver la realidad, no negra, sino que también ponerle color.”

“Mira las cifras del Banco Central sobre cómo se han movido los ingresos de los chilenos”, manifestó Fontaine. “Y mira las cifras de las cotizaciones de las AFP. El número de cotizantes ha bajado muy poquito y los montos de las cotizaciones, muy poquito.”

Los dichos de Bernardo Fontaine sobre los ingresos de la población y la situación de los pensionados provocaron una fuerte discusión en el panel.

Bernardo Fontaine afirmó en #ContigoCHV q el grueso d la población no bajo sus ingresos en esta crisis, en un panel totalmente desequilibrado, el economista d derecha tuvo su oposición en Julio César Rodríguez para decirle un par de verdades.

Los comentarios del economista tampoco fueron bien recibidos en las redes sociales. En Twitter, los usuarios se quejaron con respecto a su desconexión con la realidad del país más allá de las cifras, actitud también criticada por el panel del programa de Chilevisión.

54% de la población ha visto reducidos sus ingresos

De acuerdo a datos de la última Encuesta de Protección Social, un 54% de los chilenos percibió una disminución de sus ingresos durante la pandemia. Además, un 39% tuvo un aumento en sus deudas por la forma en la que el Covid 19 impactó el mercado laboral.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de este año arrojó que esta crisis económica y disminución en el empleo ha afectado a las mujeres de manera diferente. Esto se debe a que “la mayoría de las mujeres se ocupan principalmente como trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercios y mercados, grupo ocupacional que fue el más afectado por la pandemia.”

Revisa las reacciones a los dichos de Fontaine a continuación:

