Beto Cuevas está de vuelta con su veta más rockera “¡Respira!», primer adelanto de un nuevo álbum

"Respiro la frescura del ser visionario que pacta con la flor de loto y crea desde lo profundo del fango"

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Tras el éxito de su reciente gira acústica por América Latina, Beto Cuevas, el reconocido ícono del rock chileno y voz de La Ley, sorprende a sus seguidores con nueva música. La canción “¡Respira!” es el primer single que anticipa su nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

Con «¡Respira!«, el ganador de tres premios Latin Grammy regresa a sus raíces rockeras, entregando una energía renovada que define el sonido de su nuevo ciclo artístico. La canción fusiona guitarras orgánicas y atmósferas electrónicas sobre una base de rock alternativo con texturas modernas, y una interpretación vocal potente.

El sencillo, producido por Guillermo Porro, invita a sus oyentes a detenerse, reconectar y volver a lo esencial.

“Vivimos rodeados de ruido, de prisa, de exigencias que nos desconectan de lo verdaderamente importante. Descubrí que respirar – con conciencia – puede ser un acto de libertad. Esta canción fue mi manera de transformar esa sensación en música”, comenta Beto Cuevas.

Este nuevo material se presenta tras el éxito de su gira Beto Cuevas Acústico, donde clásicos como “El Duelo” y “Mentira” cobraron nueva vida mediante arreglos minimalistas, demostrando la versatilidad y vigencia del artista en la música chilena.

Escucha «¡Respira!» aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.
Cita bajada: @curefernanda.
Gracias.

