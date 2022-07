Biden dice que economía de EE.UU. «no está en recesión»

Poco después de que se diera a conocer que el producto interior bruto (PIB) de EE.UU. se contrajo un 0,2 % durante dos trimestres consecutivos, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que su país no está en recesión.

El mandatario afirmó que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, varios representantes del sector de los bancos y economistas opinan que no se trata de una recesión en el país. «Tenemos un mercado laboral récord y un desempleo récord del 3,6 % hoy. Hemos creado 9 millones de nuevos empleos hasta ahora desde que me convertí en presidente. Los negocios están invirtiendo en EE.UU. a unas velocidades récord. […] No suena como una recesión para mí«, dijo durante un corto discurso en la Casa Blanca.

¿Qué dicen los datos oficiales?

La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos informó este jueves de que el PIB del país se contrajo un 0,2 % en el segundo trimestre de 2022 respecto a los tres meses anteriores.

Conforme a los datos presentados, el PIB real disminuyó a una tasa anual del 0,9 % en el segundo trimestre de 2022, después de una disminución del 1,6 % en el primero. La Oficina de Análisis Económico cree que la menor disminución en el segundo trimestre reflejó principalmente un repunte en las exportaciones y una menor disminución en el gasto del Gobierno federal.

La disminución en el PIB real reflejó las reducciones en la inversión privada en inventarios, la inversión fija residencial, el gasto del Gobierno federal, el gasto de los gobiernos estatales y locales y la inversión fija no residencial, que se compensaron en parte con aumentos en las exportaciones y los gastos de consumo personal. Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, se incrementaron.

¿Cuál es la definición de recesión?

Se considera que la disminución de la economía durante dos trimestres consecutivos es un indicador de la recesión, por lo que las cifras reveladas provocaron numerosas publicaciones y declaraciones sobre el inicio de este período en la economía estadounidense.

Sin embargo, en EE.UU., la organización sin ánimo de lucro denominada Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) se encarga de declarar oficialmente el inicio de recesión.

Levine-Roberts / Legion-Media

Según la entidad, una recesión es «una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por la economía y va más allá de unos pocos meses». Además, define que la recesión es el período entre el pico de la actividad económica en el que deja de crecer y el punto en el que empieza a crecer de nuevo.

Mientras tanto, un comité especial de la organización considera 3 criterios cuando declara una recesión:

la profundidad de la disminución económica

la propagación por sectores

la duración de la contracción

¿Qué dicen funcionarios y expertos?

El presidente de la Reserva Federal declaró este miércoles que no sostiene que la economía de EE.UU. esté en recesión. «No creo que EE.UU. esté actualmente en recesión y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están actuando muy bien», afirmó. En ese contexto, destacó el bajo nivel de desempleo en el país. «No tiene sentido que la economía esté en recesión con este tipo de cosas ocurriendo», reiteró.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU., también opina que no se puede hablar de recesión en EE.UU. «La mayoría de economistas y la mayoría de estadounidenses tienen una definición similar de recesión: sustancial pérdida de puestos de trabajo y despidos masivos, negocios que están cerrando, una ralentización considerable de la actividad del sector privado, presupuestos familiares bajo una enorme presión», indicó este jueves, agregando que «no es lo que estamos observando ahora mismo».

Respondiendo a un periodista, Yellen declaró que «deberíamos evitar una batalla semántica» sobre si la economía estadounidense está en recesión o no.

Pero no todos los políticos y expertos compartieron esta opinión. De esta manera, el senador republicano Ted Cruz manifestó que el período de recesión ha llegado. «La Casa Blanca de Biden está realizando un esfuerzo [al estilo de] Orwell que ignora la historia para tratar de redefinir la definición actual del término ‘recesión’ para evitar titulares malos», escribió en su cuenta de Twitter.

Varios miembros del Partido Republicano se expresaron en el mismo sentido. «Esta mañana, el Gobierno anunció lo que cada estadounidense ha ido sintiendo durante casi un año: estamos en recesión», dijo el líder de la minoría de ese partido en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, citado por AP. «El gasto de los Demócratas causó esta inflación. Y ahora están redoblando la misma estrategia fracasada», agregó.

Igor Golovniov / SOPA Images/Sip / Legion-Media

Mientras tanto, Desmond Lachman, economista del Instituto Americano de la Empresa declaró a VOA que «estamos en recesión porque la mayoría de personas cree que la recesión incluye dos trimestres consecutivos del crecimiento económico negativo», agregando que «lo tenemos». En ese contexto, hizo hincapié en que los sentimientos de los consumidores «están ahora cerca de niveles bajos récord». «Están luchando contra la inflación alta. Los salarios se erosionan. Han perdido mucho dinero en la bolsa. Por eso, los consumidores no se sienten bien en lo que se refiere a la economía«, enfatizó.

Por su parte, Ian Miles Cheong, analista político y cultural, indicó a RT que «no es ningún secreto que la recesión está ocurriendo y en realidad no importa cómo lo llamarás». «Si la Administración de Biden quiere definirlo como una recesión económica o no, lo que importa es que la gente tiene dificultades para pagar las cuentas y ningún esfuerzo serio se está realizando para hacer frente a la inflación, que lo está golpeando todo, desde el precio del gas hasta la factura de la compra», subrayó.

Fuente RT

