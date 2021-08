Biden insta a gobernador de Nueva York a dimitir tras acusaciones de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, a dejar su puesto, después de conocerse los resultados del informe de la fiscal general del estado, en el que se sostiene que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas, informa la NBC News.

«Creo que debería dimitir», afirmó el mandatario ante los periodistas este martes 3 de agosto en la Casa Blanca.

La fiscal general, Letitia James, anunció este martes 3 de agosto los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluye que el gobernador acosó sexualmente a un total de 11 mujeres. En particular, el alto funcionario, supuestamente, realizó «tocamientos no deseados y no consentidos«, así como «numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual» que crearon un ambiente de trabajo «hostil» para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

Governor Cuomo Responds to Independent Reviewer Report: https://t.co/sgPuPEDXRU — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2021

Tras conocerse los resultados, Cuomo aseguró que «nunca» tocó a nadie «de manera inapropiada» ni realizó aproximaciones sexuales no deseadas.

El gobernador negó la conducta alegada en el informe y afirmó que «los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito«. «Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o realicé aproximaciones sexuales inapropiadas», recalcó.

«Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy, y eso no es lo que siempre he sido», añadió el político.

Fuente: RT.