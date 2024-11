¿Blindaje a la corrupción en la Araucanía? Partidos de derecha se cuadran con gobernador Luciano Rivas en balotaje

Apoyo de partidos de derecha en segunda vuelta a gobernador Rivas, reaviva controversias sobre probidad y corrupción en La Araucanía

La contienda electoral por la Gobernación Regional de La Araucanía ha dado un vuelco en su segunda vuelta, y con él, los partidos de derecha parecen haber cambiado de parecer sobre su apoyo al gobernador Luciano Rivas.

A pesar de las serias denuncias de corrupción que salpican su gestión y de haberse distanciado alguno de ellos de él en la primera vuelta, directivos de las colectividades de Evópoli, UDI, RN y al parecer Republicanos, han decidido ahora manifestar su apoyo a la reelección de Rivas. Este respaldo, dado en un contexto de acusaciones legales y desconfianza pública, ha generado una ola de críticas sobre la coherencia y el supuesto compromiso con la transparencia y la probidad administrativa, que dijeron tener.

En la primera vuelta, el gobernador Luciano Rivas no contaba con el respaldo de todos los partidos de derecha, salvo Renovación Nacional, en gran parte debido a los escándalos que implican millonarios traspasos de fondos públicos a fundaciones cercanas a su administración, el más grave a nivel país.

En aquel momento, las colectividades declararon libertad de acción para sus militantes en la región, argumentando que las denuncias de corrupción eran incompatibles con los principios que defendían. «Se ha tomado la determinación de entregar libertad de acción a los militantes de Evópoli», afirmaba dicha colectividad el 9 de septiembre, reflejando las dudas sobre Rivas, sin embargo, en las últimas semanas, el apoyo de estos mismos partidos ha tomado un giro significativo.

En un comunicado reciente por medio de un video, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, anunció el respaldo oficial al actual gobernador para la segunda vuelta, acto manifestado junto al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quienes reafirmaron públicamente el apoyo a Rivas, dando pie, una vez más, a cuestionamientos sobre la integridad de sus decisiones en el ámbito político y ético.

Por su parte, el Partido Republicano, comunicó que a comienzos de semana habrá un pronunciamiento respecto al apoyo en esta segunda vuelta al gobernador. Cabe recordar que esta colectividad, el 10 de octubre, previo a la primera vuelta, a través de su presidenta Carmen Gloria Aravena, había comunicado que “Republicanos se tiene que cuidar ante la compleja situación del Gobierno Regional por las investigaciones de la Fiscalía en el marco del caso Convenios”, según difundió Radio Biobío, afirmando además que «por prudencia es mejor mantenerse al margen”.

Por su parte, el partido Social Cristiano, comunicó que conversará primero con Luciano Rivas: “»Como presidenta regional, quiero enfatizar que antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro respaldo electoral, es fundamental que mantengamos un diálogo con el candidato Luciano Rivas«, declara Estrella Quidel Sobarzo, presidenta regional de la colectividad.

Cabe destacar, que el partido Social Cristiano, decidió apoyar en primera vuelta la candidatura del excoronel César Vargas, siendo una de sus banderas propagandística las denuncias de corrupción en la Gobernación Regional que encabeza Luciano Rivas.

Resultados electorales de la primera vuelta a gobernador

1.- Cesar Augusto Vargas Zurita, Independiente Partido Social Cristiano: votos: 62.585 (10,12 %)

2.- Luis Alberto Penchuleo Morales (FA), / Pacto Por Chile y Sus Regiones: Votos: 70.798 (11,45 %)

3.- Pablo Diaz Salazar / Partido De La Gente e Independientes: Votos: 47.207 (7,63 %)

4.-Luciano Rivas Stepke / Chile Vamos / Votos: 68.212 (27,19 %)

5.- Rene Saffirio Espinoza / Candidatura Independiente / Votos: 227.432 (36,77 %)

6.- Jorge Claudio Retamal Rubio / Candidatura Independiente( Votos: 42.313 (6,84 %)

De esta forma, el exvocero de la multigremial y quien llegó como carta de Chile Vamos a la gobernación, Luciano Rivas, tendrá que enfrentarse en segunda vuelta a René Saffirio, ex diputado, exmilitante DC, ex alcalde de Temuco, quien, siendo parlamentario, destapó uno de los casos más duros y dolorosos en la historia del país: Los niños del Sename.

Saffirio en este periodo, ha asumido una candidatura de forma independiente y ha criticado la campaña de desinformación en su contra, declarando su compromiso con la región sin el apoyo de partidos políticos, asegurando que su independencia responde a un deseo de transparencia y probidad.

«Desde el inicio de mi campaña he señalado que no voy a ser gobernador de un sector político ni de grupos de interés, si no que aspiro a ser el gobernador de La Araucanía y eso es posible desde mi independencia, porque la votación obtenida el domingo pasado (…) es el apoyo a esta idea de que, si no lo hacemos entre todos, nadie va a resolver los problemas que tenemos”, indicó Saffirio, destaca Radio Esperanza de Temuco.

Cabe recordar, que uno de los candidatos en primera vuelta, Jorge Retamal, exfuncionario vinculado a la derecha (director Conadi durante gobierno de Sebastián Piñera) quien fuera candidato a gobernador como independiente fuera del pacto de Chile Vamos y que recibió el apoyo de Cecilia Morel en primera vuelta, cuestionó directamente a Rivas por la falta de responsabilidad administrativa en su gestión en una entrevista con Tiempo 21. “Si uno es jefe de servicio, el jefe de servicio es responsable administrativamente, nos guste o no nos guste«, afirmó Retamal al criticar que la administración no asumiera una mayor responsabilidad en estos hechos”.

¿Cuál es el gran temor de los partidos de derecha a René Saffirio?

En una entrevista por Tiempo 21 a René Saffirio, realizada el 29 de septiembre, consultado sobre qué haría con respecto a la situación crítica del GORE, resaltó la importancia de una auditoría externa. “Si usted saliera elegido gobernador, sea en primera o segunda vuelta ¿Cuál sería la primera medida que tomaría?”, a lo que el candidato responde: “Una auditoría externa al desempeño del Gobierno Regional durante los últimos tres años y medio. Ese es un compromiso que tengo con la comunidad, que es un compromiso de transparencia y de probidad”, señala Saffirio.

Agrega: “solo voy a decir haré si soy gobernador una auditoría externa al sistema de gastos, al sistema financiero de los recursos ejecutados durante los últimos tres años y medio en el Gobierno regional”.

También destacó durante su entrevista: “Probidad y transparencia (…) le vamos a poner paredes de vidrio al Consejo Regional”.

Los escándalos de platas en la Gobernación de Rivas

El caso que más ha complicado la candidatura de Rivas es el denominado “Caso Convenios”, una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Durante su gestión, varios colaboradores cercanos al gobernador fueron acusados de fraude al fisco y otros delitos graves. Entre ellos, Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete de Rivas, y Susan Alarcón, exjefa de la División de Fomento e Industria, quienes fueron formalizados y, en el caso de Leonelli, cumple prisión preventiva. Según el fiscal Carlos Jorquera, la investigación implica delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno.

Cabe destacar, que según la Ley de Gobiernos Regionales, que los parlamentarios y directivos de las colectividades políticas deberían saber, la probidad es una responsabilidad directa del gobernador, quien debe custodiar el buen uso de los recursos a su cargo, sin embargo, hoy, los partidos de derecha se han dedicado a minimizar los delitos ocurridos en GORE Araucanía, intentando salvar una candidatura teñida de corrupción.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía de La Araucanía, la magnitud de los fondos comprometidos asciende a más de 44 mil millones de pesos en traspasos irregulares, de los cuales solo una fracción ha sido recuperada. Esto incluye casos emblemáticos, como el de las fundaciones Educc y Folab, con traspasos por más de 730 millones de pesos que resultaron en acusaciones por malversación de fondos públicos y lavado de activos.

«Con matamoscas no se cazan elefantes y la corrupción es un elefante», subrayó el fiscal regional Roberto Garrido durante su cuenta pública este 2024, quien lamentó la falta de personal para abordar la magnitud del caso.

La administración de Rivas también se enfrenta al llamado “Caso Manicure”, relacionado con presuntos financiamientos irregulares de su campaña a través de un diputado desaforado, Mauricio Ojeda, lo que ha añadido más peso a las investigaciones en curso. S

La situación financiera del Gobernación de La Araucanía bajo la administración de Rivas ha sido alarmante. Según informes de la Contraloría Regional, se detectaron irregularidades en la gestión de fondos destinados a actividades culturales, incluyendo el uso de correos institucionales para promocionar eventos que involucraban a terceros ajenos al gobierno. Estas prácticas violan normativas de transparencia, y, junto con las investigaciones por fraude, plantean un panorama oscuro para la reelección de Rivas.

El caso ha encendido las alarmas en la ciudadanía, especialmente en consideración, que la Araucanía es la región con uno de los niveles más altos de pobreza en Chile, según la encuesta Casen. Este contexto, donde el mal uso de fondos públicos se asocia con la falta de inversión efectiva en programas de desarrollo social.

Ver más información sobre las investigaciones de actos delictivos en Gore Araucanía