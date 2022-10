Blinken reconoce el interés que tiene Washington en liderar el orden mundial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció que su país pretende colocarse como el líder del nuevo mapa geopolítico mundial de «la post-Guerra Fría», antes de que China lo haga primero.

El alto funcionario estadounidense afirmó que existe una competencia clara por ver quién impone sus valores en el planeta y admitió que Pekín es el principal rival de Washington en esa carrera de poder.

«El aspecto competitivo está en primer plano, porque se trata, como he sugerido, al menos desde nuestra perspectiva, de una competición para dar forma a lo que vendrá después de esta post-Guerra Fría», dijo Blinken durante un diálogo con la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, que se llevó a cabo en la Universidad Stanford, en California.

El secretario de Estado de Estados Unidos sugirió que la República Popular China tiene un claro interés en liderar el orden mundial, por lo cual afirmó que en Washington «tenemos interés en comprometernos, tenemos interés en liderar».

Según él, si el gigante asiático logra su objetivo, propondrá «un orden profundamente antiliberal», lo cual contrasta con la ideología liberal de Occidente, de acuerdo con Blinken.

«¿Los valores de quién se van a reflejar en lo que hagamos? Tenemos una elección básica, porque nos encontramos, y creo que esto ha sido evidente desde la Segunda Guerra Mundial, con que el mundo no se organiza por sí mismo. Y para los Estados Unidos, la elección es ésta: si no participamos en la organización, si no asumimos un papel de liderazgo en ella, entonces una de dos cosas: o bien alguien lo hace, y puede que sea China, y allí, de nuevo, probablemente no de una manera que refleje plenamente nuestros intereses y valores; o tal vez, igual de malo, nadie lo hace, y entonces se tiende a tener vacíos que se llenan con cosas malas antes de que se llenen con cosas buenas», agregó uno de los hombres más cercanos a Joe Biden.

Durante buena parte del evento, Antony Blinken habló sobre una competencia entre Washington y Pekín para «dar forma» al periodo posterior a la Guerra Fría.

Para Blinken, el liderazgo de Xi Jinping ha propiciado el surgimiento de una China muy distinta a la del pasado. «Es mucho más represiva al interior, mucho más agresiva al exterior y, en muchos casos, eso representa un desafío para nuestros intereses, así como para nuestros valores».

«En mi opinión, China también quiere un orden, pero uno profundamente antiliberal. El orden que nosotros buscamos […] es uno más liberal, y sobre eso es la competencia», precisó.

Si bien reconoció que la relación con China es la más retadora y complicada que tienen, el funcionario aseguró que los grandes problemas del mundo, como el cambio climático, las crisis sanitarias o las afectaciones económicas no podrán solucionarse si ambas naciones «no están realmente comprometidos a resolverlas».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su deseo de encontrarse con su homólogo Xi Jinping durante la cumbre del G20. Incluso dijo que está «seguro» de que la reunión sucederá. De concretarse, sería el primer encuentro presencial entre los líderes desde que el demócrata asumió el cargo.

