Bolsa de gatos en el PPD: Piergentili envía a Tribunal Supremo a vicepresidenta del partido que arremetió contra Tohá

La crisis que se desató en el PPD tras el fracaso en las elecciones al Consejo Constitucional alcanzó un nuevo nivel con los dichos de la vicepresidenta del partido, Paz Suárez, quien arremetió contra la ministra del Interior Carolina Tohá y le recordó sus vínculos con SQM durante una entrevista en televisión. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, salió rápidamente al paso para defender a la secretaria de Estado y solicitó sanciones para Suárez, quien deberá responder ante el Tribunal Supremo de la tienda por sus declaraciones.

«(Tohá) se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera«. Esas fueron las palabras de Suárez que cayeron como balde de agua fría en la colectividad de centroizquierda, en un momento en que la directiva apostaba por calmar los ánimos tras la polémica entrevista de Natalia Piergentili en que se refería como «monos peludos» a la base de apoyo del Gobierno del presidente Boric.

«Ella no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar y ella ha dejado muy claro que entró al gobierno por el Presidente y no por nosotros, es sumamente válido que se moleste (…) En algún momento todo el PPD se molestó con ella cuando pasó lo de SQM, pero ella tomó un avión y se fue a Europa creo, a estudiar no sé que cosa, y fuimos nosotros y de ese nosotros soy yo, los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó del PPD después de Soquimich. Por lo tanto, que se enoje si se quiere enojar«, fueron las declaraciones completas de Suárez en el programa Tiempos Violentos de Vía X.

Cabe recordar que Tohá fue investigada en el marco del caso SQM por aportes que realizó la empresa minera a la fundación Chile Ambiente, la cual traspasó la mayoría de esos fondos al PPD. Durante el período en que ocurrió ese intercambio de dinero, Tohá presidía la colectividad. Si bien la ministra no fue declarada culpable, algunos sectores del PPD aún resienten que en ese entonces haya optado por replegarse, dejando al resto de los dirigentes pagando «los platos rotos».

A pesar de esto, la mesa directiva del partido ha optado por blindar a Tohá, ya que es la única militante dentro del gabinete ministerial y ha logrado consolidarse como una fiel aliada del presidente Boric desde que asumió la cartera. Por lo mismo, desde la mesa directiva emitieron un comunicado rechazando «rotundamente» las declaraciones de Suárez, y afirmando que la vicepresidenta será enviada al Tribunal Supremo para recibir las sanciones que correspondan.

Piergentili, por su parte, y en un intento de desescalar la serie de polémicas que ha tensionado las relaciones entre el PPD y el resto del oficialismo, salió a manifestar públicamente su rechazo a los dichos de Suárez, señalando que le solicitó al Tribunal Supremo sancionar a la dirigente.

«Las declaraciones de Paz Suárez están fuera de cualquier crítica política legítima. La descalificación a Carolina Tohá es injustificada y gratuita. Le solicité al Tribunal Supremo que aborde este caso y sancione», escribió Piergentili en Twitter.