Bolsonaro dice que aún no le “convencieron” sobre cambiar su postura ante la pandemia

El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró el lunes que nadie logró todavía convencerle de cambiar su forma de gestionar la pandemia del covid-19, en referencia a su postura contraria a las restricciones en la movilidad y la economía para frenar la expansión del virus.

Durante un evento en Brasilia, el líder brasileño afirmó: “¿Tengo que cambiar mi discurso?, ¿tengo que volverme más maleable?, ¿tengo que ceder y hacer como la gran mayoría está haciendo? Si me convencen de lo contrario, lo hago; pero aún no me convencieron”, y añadió: “Tenemos que luchar contra el virus, no contra el presidente”.

Bolsonaro expresó sus dudas sobre la eficacia de los confinamientos que están decretando otras autoridades y también minimizó la alarma social por el elevado número de muertes por covid-19 que está sufriendo Brasil en las últimas semanas: “Parece que, en todo el mundo, sólo en Brasil está muriendo gente “, ironizó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Brasil ya es el país del mundo donde muere más gente por covid-19; la semana pasada fueron 15.650 personas, superando a EEUU, donde fallecieron 7.252.

El número de muertos en Brasil representa el 25 por ciento del total de 60.503 registrado en el mundo en ese periodo.

