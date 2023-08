Borgis Lohan presenta su libro Señal de Normalidad: Un Macetero en la Ventana

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, Borgis Lohan presenta el próximo jueves 17 de agosto su libro Señal de Normalidad: Un Macetero en la Ventana – Memorias de una Alemana en Chile. El acto está previsto para las 18.00 horas en la sede del Colegio de Arquitectos de Chile, Alameda 115, Santiago.

El libro consta de textos breves en que la autora cuenta sus experiencias desde su llegada a Chile hasta la actualidad. Borgis Lohan, nacida en Alemania, llegó a Chile con su familia siendo adolescente, cuando su padre el matemático, periodista y diplomático Herr Ralf Lohan fue nombrado agregado de prensa de su embajada en este país. Muy poco después decidió quedarse en Chile, donde formó una familia y ha transcurrido la mayor parte de su vida.

Sus relatos, en estilo sencillo y directo, reflejan como rasgo esencial la sinceridad y el compromiso de la autora. Hay algunos muy dramáticos, como aquellos que se refieren a los períodos más difíciles y peligrosos de la dictadura, otros más livianos, y todos son, de un modo u otro, conmovedores. La autora muestra gran agudeza y sensibilidad en la descripción de personas y circunstancias, así como un humor sagaz y un optimismo permanente, incluso al relatar las experiencias más terribles de su vida en Chile.

En medio de los preparativos del acto, Borgis tuvo tiempo de hablar brevemente con El Ciudadano:

¿Puedes resumir las razones de tu decisión de quedarte en Chile?

Aquí estudié, formé una familia, tengo dos hijas. Me fui quedando, y cuando me tocó el golpe de estado, perdi mi trabajo en la Universidad de Chile, y pensé lo mismo que me dijo mi padre, cuando le pregunté por qué él no se fue de Alemania durante la dictadura de Hitler: éste es mi país; me tendrían que echar….

¿Estás satisfecha de haberte quedado después de todos estos años y sucesos?

Chile es un país hermoso, y la mayoría de su gente simpática. Hubo tiempos difíciles, pero a la vez me tocó una época emocionante y llena de esperanza.

¿Cómo ves el futuro, en lo político y en lo personal?

El próximo año voy a cumplir 60 años en Chile. He pasado por todo: los horrores de la dictadura, amigos asesinados y desaparecidos… Estoy, por decirlo en chileno, curada de espanto. El momento actual tampoco está muy bueno; hay el peligro de perder conquistas que han costado años de lucha. Pero para el futuro estoy optimista. Más temprano que tarde se abrirán las grandes Alamedas….

En el local del lanzamiento se presentará también una exposición de xilografías de la autora.

