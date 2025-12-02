Borgoño: Director de documental sobre el ex cuartel DINA hace diferencia entre historia y la «memoria frágil» de Chile

Autor de la pieza, que aborda el centro de tortura más longevo de Pinochet, cuestiona la banalización de la dictadura.

El documental «Borgoño» relata la historia del Cuartel Santa María, centro de detención, tortura y exterminio de más larga duración de la dictadura militar, será exhibido el próximo martes 2 de diciembre en el Museo de la Memoria, seguido de un conversatorio con su director, Ángel Sanhueza. La obra, resultado de nueve años de investigación, busca desentrañar la historia no contada de este cuartel, situado en el corazón de Santiago, y que fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente por la Central Nacional de Investigaciones (CNI).

En conversación con El Ciudadano, el fotoperiodista y documentalista chileno, radicado en Francia, explicó que su trabajo surge en 2015, cuando comenzó la destrucción de parte de los edificios que conformaron el complejo represivo, motivándolo a indagar sobre su historia real. Sanhueza apunta a la falta de información coherente sobre el cuartel, señalando que la memoria se ha focalizado en ciertos aspectos, dejando fuera la globalidad de lo ocurrido.

El director es enfático al señalar que «la memoria es frágil», destacando la necesidad de diferenciar entre el recuerdo y la historia. El autor critica el concepto arraigado en Chile de «memoria histórica», señalando que: «los recursos de la memoria son el recuerdo de cada uno, y los recursos de la historia son investigaciones científicas con fuentes diferentes», esto le agrega mayor humanidad y emocionalidad a los hechos.

Denuncia que la falta de un relato histórico preciso ha llevado a la «banalización» del período de dictadura y represión, lo que, a su juicio, contribuyó a una «sociedad enferma». Esta normalización del horror es tan grave que, según Sanhueza, hoy se ve replicada en bandas delictuales que emplean métodos de tortura propios del régimen.

En cuanto a la importancia de mantener con vida estos testimonios, el creador enfatizó que su trabajo es independiente y no está asociado a ningún fondo gubernamental, buscando un discurso sobre la memoria «un tanto distinto» al que se ha venido desarrollando. Con esto, Sanhueza relata que el interés por hablar sobre el cuartel nació debido a su propia experiencia como prisionero político, además de ser uno de los recintos de tortura más céntricos de Santiago: “Y del cual no se conoce la mitad de su historia”, señala, especialmente sobre su período bajo la DINA.

El documental «Borgoño» busca precisamente educar sobre la necesidad ciudadana de conocer ese periodo, sus características y sus resultados, centrándose en las violaciones a los Derechos Humanos y los grupos —como el MIR, el FPMR o el PS— que fueron reprimidos en el lugar. Su exhibición se realizará en el Museo de la Memoria el próximo 2 de diciembre a las 18:30 hrs., y posteriormente se abrirá un conversatorio con el director Ángel Sanhueza.

Más detalles del evento: