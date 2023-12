Presidente Boric celebra recuperación de Plaza Los Cuncos en Renca con crítica a los matinales: «Parece que las buenas noticias no tienen rating»

El presidente Gabriel Boric presentó este jueves la remodelación de la Plaza Los Cuncos en la comuna de Renca, Región Metropolitana. La zona, que antes había sido sede de un narco mausoleo, fue reacondicionada para servir como espacio de recreación para las familias con juegos y áreas verdes.

Durante el punto de prensa, el mandatario dirigió una ácida crítica hacia los matinales de los canales de televisión, a quienes les reprochó no cubrir avances positivos en materia de seguridad y enfocarse solo en noticias negativas:

«Antes de subirme al escenario me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia (…) Vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto», señaló.

«Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora», agregó.

«Que les cuenten del narco mausoleo de la esquina, de lo difícil que fue destruirlo, pero no para dejar la plaza como estaba, sino para construir una cancha de fútbol, una pérgola para poder tener gobierno en terreno con diferentes servicios, entregando información y dando cuenta de los beneficios y apoyo que tiene el Estado para la población», sentenció el mandatario.