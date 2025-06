Boric en su última Cuenta Pública: Medidas contra Israel, transformación de Punta Peuco y comisión víctimas de SENAME

Anuncios del presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública

En su cuarta y última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric delineó los principales avances y desafíos de su administración en los meses finales de su mandato. Durante las más de dos horas y media de discurso, desde el Congreso Nacional, el mandatario presentó más de 40 medidas en temas de salud, previsión social, justicia, medioambiente y seguridad, bajo el lema “Chile avanza con hechos”.

Uno de los momentos más significativos fue su pronunciamiento sobre el conflicto en Gaza. “Los invito a no pelear entre pueblo porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel (…) Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates. Condenamos el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de rehenes que están en cautiverio”, dijo al reafirmar su condena a lo que calificó como “genocidio y limpieza étnica” por parte del gobierno de Israel. Anunció la retirada de agregados militares, la suspensión de la participación de Israel en FIDAE, y el patrocinio de un proyecto de ley para prohibir la importación de productos fabricados en territorios ocupados ilegalmente.

Además, instruyó a la Ministra de Defensa desarrollar un plan para diversificar la política de defensa y reducir la dependencia de Israel, apoyando un embargo de armas “para que deje de matar niños”.

En derechos humanos, Boric anunció la transformación de Punta Peuco en un penal común, la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda y la implementación de recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con el pueblo mapuche. También abordó la corrupción y las licencias médicas como problemas estructurales que su gobierno ha enfrentado.

En salud, destacó avances como el Copago Cero para más de 1,6 millones de personas, una reducción histórica en los tiempos de espera para cirugías y consultas, la efectividad de la vacuna contra el virus sincicial y nuevas prestaciones para depresión infantil, cirrosis hepática y abandono del tabaco. También anunció una Ley de Fertilización Asistida.

En materia previsional, defendió la reforma que aumentará jubilaciones entre un 14% y un 35% para 2,8 millones de personas. Resaltó la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el impacto de la Ley “Papito Corazón”, que ha recuperado $2,5 billones, según datos del Poder Judicial.

En economía, Boric subrayó la baja de la inflación desde 14,1% a 4,5%, la creación de 600 mil empleos y el alza del salario mínimo a $539.000. Destacó también la expansión del Metro hacia el aeropuerto, la llegada del primer cable submarino hacia Asia-Oceanía con Google y la modernización ferroviaria entre Santiago y Chillán.

En equidad e inclusión, impulsó el debate sobre un proyecto de ley de aborto con plazos, anunció incentivos a la contratación de mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento de salas cuna para aumentar la participación laboral femenina. En medioambiente, propuso una ley de descarbonización y la creación de 37 nuevas áreas protegidas, sumado al Instituto Nacional del Litio con enfoque sostenible.

“Y por esto reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral de la infancia vulnerada, que nos permitirá hacer justicia para las víctimas y sus familias”, fue el anuncio de que se creará una Comisión Asesora Presidencial, para la verdad, justicia y reparación de las víctimas SENAME.

Boric cerró su discurso diciendo: “Estoy orgulloso de lo hecho como Gobierno, pero sobre todo estoy orgulloso de Chile”. Frente al próximo proceso electoral del 16 de noviembre, aseguró que seguirá trabajando “por un Chile para todas y todos.