Boric ofrece disculpas por prohibición de público en actos del 21 de mayo: «Me parece inaceptable que al pueblo de Iquique se les niegue la participación»

El presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a las fuertes críticas que recibió sobre la prohibición del público en los honores a los héroes del Combate Naval de Iquique, de este domingo.

Cabe recordar que, la situación generó molestia entre los ciudadanos y críticas desde diversos sectores, quienes acusaron exclusión a la ciudadanía, e incluso desde la oposición apuntaron al presidente Boric como responsable de a decisión.

En una entrevista con radio Nostalgia, el presidente Boric manifestó su molestia, descartó que haya sido una orden de su parte, así como aseveró que «esa decisión tiene que haber consecuencias».

«Yo comparto plenamente la molesta de los iquiqueños, y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, como la celebración del 21 de mayo, se les niegue la participación al desfile», sostuvo el mandatario chileno, citado por MegaNoticias.

«Le pedí a mi equipo anoche, con mucha molestia, entender cómo se tomaba esa decisión, quién la toma, quién es el responsable, y estoy seguro de que respecto de esa decisión tiene que haber consecuencias», añadió.

Al respecto, manifestó que no debe tomarse como excusa «la ida del Presidente de la República a las regiones» para «privar a los ciudadanos de actividades de las que son parte permanentemente».

El mandatario afirmó que «la ida del Presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente».

«Me parece que es derechamente un absurdo» recalcó el mandatario al tiempo que manifestó su confianza en el pueblo.

De igual forma, indicó que «no tengo ningún problema de que haya manifestaciones de protesta, en la medida que sean en el marco del respeto».

«Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera del desfile, porque no es algo que sea mi instrucción ni menos mi voluntad», añadió.

Cabe destacar que en redes sociales se compartieron videos con descargas en contra la organización del evento y el presidente Gabriel Boric porque según los usuarios habría sido su presencia la razón de la prohibición.

Tras enterarse de la restricción del lugar, algunos asistentes provocaron incidentes por lo que fueron detenidos por Carabineros.

Esta no fue la primera vez en que la ceremonia se desarrolla sin público, puesto que el 21 de mayo del año 2019, con Piñera, también hubo prohibición.

Boric, seguridad pública y delegado presidenciales

Durante la entrevista, el presidente Boric también fue consultado por la eliminación de la figura del delegado presidencial, así como el Ministerio de Seguridad Pública.

«Nosotros hemos señalado que la figura de los delegados, tal como la conocemos tiene que terminar. Tenemos que tener, de todas maneras, un representante de la presidencia y del Gobierno en la región, pero estamos trabajando en conjunto con nuestros delegados, que tienen, por cierto, todo mi apoyo, y con los gobernadores, un proyecto para poder cambiar la figura y que cumplan las funciones que les correspondan», expresó Boric, citado por Emol.

Cabe recordar que, el Gobierno no apunta a eliminar a los delegados, sino cambiar la figura y que exista más presencia del Gobierno central en las regiones.

Al respecto, Boric manifestó que «en el fondo, no se estén ‘pisando la capa’ entre gobernadores y delegados, que no haya una competencia entre ellos. En las regiones, donde hay colaboración entre delegados y gobernadores, la situación funciona mucho mejor y eso es lo que he instruido a nuestros delegados».

De igual forma, fue consultado por si ese proceso depende de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, y aseveró que ese es uno de los proyectos que están siendo prioridad en el gobierno.

«Nosotros queremos terminar el Gobierno con ministro o ministra de Seguridad Pública nombrado, porque sabemos que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía», cerró Boric.

