Boric ordenó establecer conversaciones para garantizar participación en Feria del Libro de Frankfurt como invitado de honor

La decisión de declinar la participación de Chile como invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, no fue comunicada oportunamente al presidente Gabriel Boric, quien manifestó su desacuerdo con el ministro de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre.

“No pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión”, dijo y agregó que “no es un gasto, esta no es plata que se tire a la basura. Hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido”.

Respecto a la austeridad que fue el factor que determinó la medida por parte del ministro Aguirre, Boric señaló que efectivamente el ser invitado de honor tiene un costo alto que estaría asociado por el orden de los 8 millones de dólares, que “no es poca plata”.

“Es mucha plata, pero son gastos que valen la pena. La cultura y la literatura chilena es algo que tenemos que mostrar en todo el mundo”, mencionó el jefe de Estado al destacar que es algo de lo que “estamos orgullosos” y “es algo que yo como mandatario quiero resaltar acá en nuestro país y en el mundo”.

No obstante, “como Estado de Chile, como un país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esas instancias y tenemos que ser protagonistas”, y cuestionó “¿por qué no estar en esa instancia? ¿Por qué no ser protagonista y además hacer los esfuerzos por tener una feria acá en nuestro país? Podemos hacer las dos cosas, podemos hacer el esfuerzo para hacer las dos cosas”.

En sus declaraciones, Boric adelantó que instruyó a que se establezcan las conversaciones con la organización de la Feria del Libro de Frankfurt para hacer todas las gestiones que garanticen la participación de Chile en esta edición como invitado de honor.

