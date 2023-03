Boric tras asesinato de funcionaria de Carabineros: «Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia»

El presidente Gabriel Boric se refirió al crimen de la funcionaria de Carabineros en Quilpué, Rita Olivares Raio, quien fue abatida por un grupo de delincuentes.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo. Olivares falleció tras recibir un impacto de balo en la cabeza, mientras realizaba un procedimiento por robo a domicilio efectuado en calle Ramón Ángel Jara.

Al respecto, el presidente Boric enfatizó que se trabajará para hacer justicia por el asesinato de la funcionaria y envío sus condolencias a la familia.

«Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia», escribió en la red social Twitter.

De igual forma, indicó que, pese a las diferencias, la prioridad del país es «ponerle freno a la delincuencia», por lo que instó a la unidad nacional para trabajar y hacerle frente a este flagelo.

«Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos», indicó.

Por su parte, la institución castrense envío su condolencia a los familiares de la víctima, y aseveró que la joven fue «asesinada cobardemente» durante el procedimiento.

«Lamentamos informar el sensible fallecimiento de la Sgto. 2º Rita Olivares Raio (QEPD), quien fue asesinada cobardemente en un procedimiento policial en la comuna de Quilpué. Como Institución, con gran dolor enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos», indicó.

Involucrado en muerte de funcionaria se había fugado de la cárcel

Las investigaciones realizadas por los Carabineros, revelaron que uno de los detenidos durante el procedimiento, contaba con un amplio prontuario y se había fugado de la cárcel en 2021.

Hasta los momentos, el sujeto está detenido por el robo a domicilio, no obstante, se cuenta con la certeza de que fue el causante de los disparos que acabó con la vida de la sargento segunda.

El general Edgar Jofré, jefe de zona de Valparaíso, señaló que «al menos de los cuatro ó cinco individuos» involucrados, hay «dos personas detenidas hasta el momento».

Fue sobre uno de estos dos detenidos, identificado como Edward Fuenzalida Leiva, que el general Jofré aseguró que es «un delincuente de un alto compromiso delictual», y que «se fugó de la cárcel de Valparaíso el año 2021, por ende tenía dos órdenes de detención, entre ellas, la que corresponde al quebrantamiento de condena», cita MegaNoticias.

