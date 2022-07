Boris Johnson acepta dimitir como líder de los conservadores y permanecerá como primer ministro hasta otoño

Boris Johnson presentará su dimisión como jefe del Partido Conservador y permanecerá como primer ministro del Reino Unido hasta otoño, reporta la BBC.

El canal ITV asegura que Johnson dimitirá hoy como líder de los ‘tories’, pero continuará como jefe de Gobierno hasta octubre. Pese a que ayer rechazó la idea durante una sesión en la Cámara de los Comunes, hoy se levantó «con una claridad de pensamiento» y decidido a hacer caso a las demandas, precisa el medio, citando a un informante en el Ejecutivo.

Mientras, Sky News detalla que el jefe del Ejecutivo se dirigirá a la nación esta jornada. El primer ministro ya habló con Graham Brady, jefe del Comité Conservador de Miembros Privados, el llamado Comité 1922, organismo de la bancada conservadora que promovió la moción de censura contra Johnson en junio.

Una fuente en la sede del Gobierno en Downing Street aseguró que el ‘premier’ dimitirá, mientras que un nuevo líder de los ‘tories’ se determinará para la conferencia del partido en octubre.

¿Qué pasa si Johnson decide dimitir?

Hay dos opciones en este escenario, detalla The Guardian. Así, en caso de que el mandatario acuerde abandonar su puesto en el momento que haya un sucesor, como ocurrió con la ex primera ministra Theresa May en 2019, Johnson encabezaría un Gabinete interino, mientras se determina quién asumirá su cargo.

No obstante, también hay la posibilidad de que el primer ministro decida dimitir de forma inmediata. En ese caso, se requeriría designar a un jefe interino del Ejecutivo porque la legislación establece que el país siempre debe contar con un primer ministro. Por defecto, el puesto asumiría Dominic Raab, actual secretario de Justicia y primer ministro adjunto. «Pero si se presenta para sustituir a Johnson y se considera que la titularidad podría darle una ventaja injusta, es posible que una opción más neutral pueda intervenir», destaca el medio.

La avalancha de llamamientos a Johnson a abandonar su cargo se ha producido ante la ola de renuncias por parte de los miembros del Gabinete que arrancó este martes con la dimisión del canciller de Hacienda, Rishi Sunak, y el secretario de Salud, Sajid Javid. En total, ya 57 conservadores han dejado sus puestos en el equipo de Johnson.

Entre los altos cargos que instaron a salir del mando a Johnson figura Nadhim Zahawi, el nuevo canciller de Hacienda del Reino Unido. «Ayer dejé claro al primer ministro […] que solo había una dirección hacia la que se dirigía esto, y que debía marcharse con dignidad«, expresó el funcionario. «Primer ministro: esto no es sostenible y solo empeorará: para usted, para el Partido Conservador y, sobre todo, para el país. Debe hacer lo correcto e irse ahora«, escribió Zahawi en su cuenta de Twitter.

El escándalo que provocó las renuncias

La última controversia en torno a Johnson surgió la semana pasada, cuando trascendió que Chris Pincher, miembro del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y el segundo a cargo de la disciplina de la formación, acosó a dos hombres en un lugar público mientras estaba en estado de embriaguez. Como resultado, Pincher renunció a su puesto y fue suspendido del partido.

Desde entonces, se reveló que Johnson nombró a Pincher para altos cargos en el partido y el Ejecutivo pese a que estaba al tanto de las acusaciones de otros casos de conducta sexual inapropiada protagonizados por el parlamentario. Este martes, el primer ministro pidió disculpas por estas decisiones en una declaración a la BBC y admitió que había sido informado sobre una queja contra Pincher en 2019 que posteriormente fue resuelta. Durante la sesión de hoy en el Parlamento, el mandatario volvió a lamentar la promoción de Pincher y precisó que este está siendo actualmente objeto de una investigación independiente.

Voto de confianza y ‘Partygate’

La crisis en el Gobierno llega un mes después de que los ‘tories’ sometieran a Johnson a un voto de confianza. Aunque el mandatario contó con 211 votos de respaldo y mantuvo el cargo, 148 parlamentarios conservadores expresaron su desconfianza, lo que representa más del 40 % del grupo.

La moción de censura se materializó tras la publicación de un informe en el que se investigaron los pormenores del escándalo llamado ‘Partygate’, relacionado con la celebración de varias fiestas en la sede del jefe del Ejecutivo en el número 10 de Downing Street en medio del primer y segundo confinamiento nacional por la pandemia de covid-19. Los eventos se celebraron en un momento cuando las normas sanitarias prohibían las reuniones sociales en el país.

El veredicto de los británicos (según una encuesta)

Mientras, una encuesta publicada este 6 de julio por la empresa YouGov refleja que el último escándalo relacionado con Pincher hizo que el 69 % de los británicos quieran que Johnson dimita, la cifra más alta registrada desde enero, cuando el porcentaje se elevaba al 63 % en medio de la salida a la luz de los detalles del ‘Partygate’.

Además, el 54 % de los que votaron a favor de los ‘tories’ en las elecciones de 2019 también quieren ver al jefe del Ejecutivo fuera de Downing Street, siendo la primera vez que este índice es más alto que el porcentaje de votantes conservadores que siguen apoyando a Johnson (el 33 %). Este hecho destaca especialmente, ya que que en el sondeo de junio la mayoría de estos mostraron su apoyo al mandatario.

