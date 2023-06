Brasil recupera fósil de dinosaurio emplumado de 115 millones de años

Brasil recuperó el fósil del dinosaurio Ubirajara jubatus, «el señor de las lanzas» en la lengua indígena tupí, un espécimen emplumado de 115 millones de años cuya devolución desde Alemania fue polémica, dijo a Sputnik el presidente de la Sociedad Brasilera de Paleontología, Hermínio de Araújo Júnior.

«El caso de la repatriación está en el proceso final porque el fósil ahora está en Brasil, llegó hoy [5 de junio] y está en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología en Brasil», explicó el paleontólogo.

El fósil, hallado en la Formación Crato, en la cuenca Araripe del noreste de Brasil, salió del país en 1995, posiblemente de forma ilegal, para ser estudiado en Alemania.

El dinosaurio, que vivió durante el Cretácico Inferior, era un depredador con plumaje, el único hallado hasta ahora en Brasil, y con estructuras con estilo de agujas o lanzas que se salían de los hombros.

«La recuperación es una victoria de la comunidad científica no solo de Brasil, sino de toda la comunidad latinoamericana ante el colonialismo científico que está implantado en los países de Suramérica y América central», señaló De Araújo.

La especie había sido descrita en diciembre de 2020, cuando se publicó una investigación científica sobre el fósil.

Vuelta a casa

Tras la publicación del artículo surgió la polémica sobre la manera en que fue llevado el fósil a Alemania, y la comunidad científica brasileña pidió su repatriación.

El Museo de Historia Natural de Karlsruhe, en el estado alemán de estado alemán de Baden-Württemberg, se negó inicialmente a devolverlo, argumentando que lo había adquirido antes de que entrara en vigor una convención sobre devolución de piezas históricas, pero finalmente el estado accedió a repatriarlo.

«El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no escatimó esfuerzos para hacer posible el regreso de Ubirajara. Sin embargo, sin la movilización de la comunidad científica brasileña, no tendríamos éxito. El gobierno alemán fue sensible a nuestro pedido y, entre todos, logramos esta victoria», dijo el secretario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Social, Inácio Arruda.

En Brasil existe una ley que establece que todos los fósiles hallados deben quedar en el país y enviarlos al extranjero requiere de una autorización oficial.

De Araújo comentó que existen muchos fósiles de dinosaurios encontrados en Brasil que se hallan en museos y colecciones en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros, que deben ser devueltos al país sudamericano.

El Ubirajara jubatus era un dinosaurio de pequeño tamaño, con la presencia de plumas que formaban una melena, según el estudio de 2020, y que posiblemente se usaban como exhibición.

«Es un diferencial muy grande de los dinosaurios, porque muy ciertamente los dinosaurios carnívoros originaron las aves pero no se sabía si las plumas estaban presentes solo en las aves o ya en dinosaurios y en Ubirajara jubatus hay presencia de plumas en el fósil», comentó De Araújo.

El espécimen es el que tiene mejor evidencia de plumas de los que se han hallado en Sudamérica.

También se encontró evidencia fósil de otras plumas cerca de esta especie, que podrían pertenecer a otro ejemplar, añadió.

Las autoridades realizarán un evento para presentar el fósil el próximo 12 de junio.

Fuente Sputnik

