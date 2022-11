Brecha demográfica se agrava en India mientras se encamina a ser la nación más poblada del mundo

El llanto de un bebé nacido en la India un día del próximo año presagiará un momento decisivo para el país, cuando la balanza se incline e India supere a China como la nación más poblada del mundo.

Sin embargo, la historia del auge demográfico de la India es en realidad dos historias. En el norte, liderado por solo dos estados, la población sigue aumentando. En el sur más rico, los números se están estabilizando y en algunas áreas están disminuyendo. Las divisiones cada vez más profundas entre estas regiones significan que el gobierno finalmente debe lidiar con un problema único: las consecuencias de un baby boom y el envejecimiento de la población, todo dentro de una nación.

Actualmente, India alberga a más de 1.390 millones de personas, cuatro veces más que EE. UU. y más de 20 veces que Reino Unido, mientras que 1.410 millones viven en China. Pero con 86.000 bebés nacidos en India todos los días y 49.400 en China, India está en camino de tomar la delantera en 2023 y llegar a 1.650 millones de personas para 2060.

El 15 de noviembre la población mundial alcanzará un total de 8.000 millones de personas. Entre ahora y 2050, más de la mitad del aumento proyectado en la población mundial ocurrirá en solo ocho países: la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Nigeria, Pakistán, Filipinas, la República Unida de Tanzania e India.

El crecimiento ejercerá una enorme presión sobre los recursos, la estabilidad económica y la sociedad de la India, y las repercusiones llegarán mucho más allá de sus fronteras. Como país al frente de la crisis climática, que ya se enfrenta a fenómenos meteorológicos extremos el 80 % del año, la disminución de recursos como el agua podría convertirse en un factor decisivo en el aspecto de la población futura de la India.

Un país, dos historias

Los temores de una “explosión demográfica” en la India, donde el desarrollo se derrumba bajo el peso de una población en expansión incontrolable y los recursos del país se ven sobrepasados, dejando a millones de personas muriendo de hambre, han abundado durante más de un siglo.

Después de la independencia, la población de la India creció a un ritmo significativo; entre 1947 y 1997 pasó de 350 millones a 1.000 millones. Pero desde la década de 1980, varias iniciativas trabajaron para convencer a las familias, particularmente a aquellas de entornos más pobres y marginados que tienden a tener más hijos, de los beneficios de la planificación familiar. Como resultado, la tasa de fertilidad de la India comenzó a caer más rápido de lo que había predicho cualquiera de los escenarios de «explosión» del fin del mundo.

Una familia pequeña es ahora la norma en la India, y con la tasa de crecimiento anual de la población inferior al 1%, los temores de un colapso provocado por la población ya no se consideran realistas. En la década de 1950, una mujer en la India daría a luz a un promedio de más de seis hijos; hoy el promedio nacional es un poco más de dos y sigue cayendo.

No obstante, las restricciones al crecimiento de la población no han sido uniformes en toda la India, y la arraigada división norte-sur de la India ha tenido un efecto significativo en la demografía, con consecuencias sociales y políticas continuas.

Durante la próxima década, un tercio del aumento de la población de la India provendrá de solo dos estados del norte, Bihar y Uttar Pradesh. No se espera que Bihar, el único estado de la India donde las mujeres todavía tienen más de tres hijos, alcance la estabilidad de la población (2,1 hijos por mujer) hasta 2039. Kerala, el estado progresista y más educado de la India, alcanzó esa cifra en 1998.

En el área de Kishanganj, azotada por la pobreza en Bihar, que tiene una de las tasas de fertilidad más altas de la India, las mujeres dijeron que solo recientemente habían comenzado a aprender sobre los beneficios de tener menos hijos.

La necesidad de tener hijos varones, que en algunas partes de la India todavía se consideran mucho más deseables que las hijas, siguió siendo una motivación clave para las mujeres de la aldea. Surta Devi, de 36 años, dijo que tuvo seis hijos para asegurarse de tener dos hijos para «continuar con nuestro linaje».

“Fue solo después de que di a luz a todos mis hijos que los médicos me hablaron sobre la planificación familiar”, dijo Devi.

Phullo Devi, de 55 años, una trabajadora analfabeta que tuvo seis hijos antes de optar por la esterilización, dijo que deseaba haber hecho las cosas de manera diferente. “Si hubiera tenido menos hijos, habría podido criarlos mejor y educarlos”, dijo.

Pero Devi dijo que las cosas estaban cambiando lentamente en el pueblo. “Ahora los trabajadores de la salud hacen campaña de casa en casa y sensibilizan a la gente sobre la anticoncepción y los condones. Absolutamente quiero que mis hijos e hijas tengan menos hijos para que no tengan que vivir en la pobreza”, dijo.

El ‘bulto juvenil’

Un desafío demográfico particular, generalizado en toda la India pero particularmente concentrado en los estados más pobres del norte, es el del “aumento de la juventud”. La edad promedio de un indio es 29 años y el país se enfrenta a una población joven vasta, ambiciosa y cada vez más inquieta, la mayoría de los cuales no están calificados y para quienes no hay suficientes escuelas, universidades, programas de capacitación y, sobre todo, no bastantes trabajos. En India, el desempleo juvenil es del 23 % y solo uno de cada cuatro graduados tiene empleo. Si bien la alfabetización femenina está creciendo, solo el 25% de las mujeres en la India participan en la fuerza laboral.

En Uttar Pradesh, donde la edad promedio es de 20 años, hay más de 3,4 millones de jóvenes desempleados. A principios de este año, estallaron disturbios en Bihar después de que más de doce millones de personas solicitaran 35.000 puestos en los Ferrocarriles de la India.

Vishu Yadav, de 25 años, del distrito de Ghazipur en Uttar Pradesh, tiene una maestría, un diploma de educación y pasó una prueba de elegibilidad para maestros, pero está desempleado, los trabajos de enseñanza son escasos y más de un millón de personas ahora solicitan puestos oficiales en el servicio civil estatal. . “Es una situación deprimente y sin esperanza. Soy elegible para convertirme en maestro, pero no puedo asegurar un puesto. Hay demasiados jóvenes con calificaciones y no hay suficientes trabajos”, dijo.

Poonam Muttreja, director ejecutivo de Population Foundation India, dijo que aún había tiempo para que esta población joven trabajara en beneficio de India.

“India tiene una ventana de oportunidad fantástica, pero solo estará allí durante aproximadamente las próximas dos décadas”, dijo Muttreja. “Tenemos la capacidad de aprovechar el potencial de la población joven, pero debemos invertir en la educación, la salud y la salud sexual de los adolescentes de inmediato si queremos obtener los beneficios.

“De lo contrario, nuestro dividendo demográfico podría convertirse en un desastre demográfico”.

Muttreja dijo que los jóvenes de la India corren el riesgo de impulsar el crecimiento de la población a menos que se mejoren los servicios de anticoncepción y planificación familiar, y describió la situación como «lamentablemente inadecuada».

La esterilización femenina sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado en la India, y en su mayoría por mujeres mayores casadas. Del minúsculo presupuesto de salud de la India, solo el 6% se destina a la planificación familiar, y solo el 0,4% se invierte en métodos temporales como la píldora anticonceptiva o los condones.

“Actualmente tenemos casi 360 millones de jóvenes, la mayoría de los cuales están en edad reproductiva, y ese número solo aumentará en las próximas décadas”, dijo Muttreja.

“La necesidad de más métodos anticonceptivos temporales es urgente. Será muy problemático si no se satisface esta necesidad”.

Según la ONU, hay 10 millones de embarazos no deseados en la India cada año. El aborto es legal en India, pero este año solo se legalizó para mujeres solteras. Sigue siendo un tabú para las mujeres casadas y la mayoría de los abortos son realizados por «charlatanes» de las aldeas, a menudo con consecuencias para la salud a largo plazo.

Sin embargo, para varios estados en el sur que ahora tienen poblaciones decrecientes, otro desafío persiste en el horizonte, uno que rara vez se menciona. En los próximos 15 años, el hombre promedio del estado sureño de Tamil Nadu será 12 años mayor que alguien de Bihar.

“La crisis que pronto enfrentará el sur es la del envejecimiento de la población”, dijo Aparajita Chattopadhyay, profesora del Instituto Internacional de Ciencias de la Población.

“India pronto tendrá más del 10% de la población que está envejeciendo, lo que en nuestro contexto es un número enorme. Eso presenta problemas significativos en términos de empleo, en términos de seguridad social, pero sobre todo para la atención médica, donde el gasto aún es muy bajo y la prevalencia de enfermedades como la diabetes es muy alta entre las personas mayores. Esto no debe ser ignorado”.

Un problema político

La división norte-sur también ha permitido la politización de la población en India. En el estado norteño de Uttar Pradesh, gobernado por una figura de línea dura del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), la alta población se ha utilizado para justificar la redacción de un proyecto de ley de control de la población, que propone métodos coercitivos para garantizar dos hijos por pareja.

Algunos ven el proyecto de ley como un ataque apenas disimulado contra los musulmanes, alimentado por un mito generalizado pero inexacto promovido por los nacionalistas hindúes de que el número de musulmanes está superando rápidamente al de los hindúes, como parte de una conspiración de los musulmanes para convertirse en mayoría en India. Los musulmanes constituyen el 14% de la población, los hindúes el 80%.

“Toda esta charla sobre medidas de control de la población en Uttar Pradesh es solo para mantener la controversia y dar mala fama a los musulmanes, despertar el odio y ganar el voto de la mayoría hindú”, dijo SY Quraishi, un ex funcionario indio que recientemente publicó The Population Myth, un libro que derrumba los mitos en torno al Islam y la planificación familiar en la India.

“Como muestran claramente los datos, esta sugerencia de que los musulmanes superan a la población hindú es una mentira descarada”.

Quraishi enfatizó que si bien los musulmanes en la India tienen tasas de fertilidad más altas que los hindúes, esto no se debe a la religión sino a que los musulmanes suelen ser más pobres, menos educados y con menos acceso a los servicios de salud. La tasa de fertilidad musulmana en la India también está cayendo ahora más rápido que la tasa hindú.

El líder del BJP, Ashwini Upadhyay, presentó recientemente una petición a la corte suprema pidiendo “una política efectiva de control de la población como la de China” para hacer frente a la “explosión demográfica”, aunque tales políticas han sido rechazadas por el gobierno central del BJP.

Quraishi dijo que en lugar de tratar de emular las medidas de control de población de China, los legisladores en Delhi deberían tomarlas como una advertencia.

“En India, la gente solía admirar la política de China de la norma de un solo hijo”, dijo. “Pero ahora mira, China tiene una crisis de población en sus manos, el 70% de su población está envejeciendo. Esa debería ser una lección importante para cualquiera que hable de medidas coercitivas: de lo contrario, en unas pocas décadas, también podríamos ser nosotros”.

Ciudades bajo presión

Aunque los temores de una «bomba de población» india se han disipado, un área ya cruje bajo la presión de una población en aumento. Las ciudades de la India son algunas de las más grandes y sobrecargadas del mundo, y en las próximas décadas serán aún más grandes.

India sigue siendo en gran parte rural, con alrededor del 33% de la población viviendo en ciudades, pero la urbanización está acelerando. Para 2035, 675 millones de indios vivirán en ciudades y, según proyecciones de la ONU, para 2050, más indios vivirán en entornos urbanos que en aldeas. Con una población de 20 millones, la capital de la India, Delhi, ya es una de las ciudades más grandes y más contaminadas del mundo. Se espera que crezca a 28 millones para 2041, según el plan maestro de la ciudad.

En las metrópolis más grandes de Delhi, Mumbai, Chennai y Kolkata, la infraestructura de vivienda, agua, transporte y saneamiento ya está luchando para hacer frente, y esto solo se verá exacerbado por el cambio climático. En la capital financiera de la India, Mumbai, que se prevé que crezca de 20 millones a 27 millones para 2025, el 40 % de las personas vive en barrios marginales. En 2019, la ciudad de Chennai se quedó sin agua por completo.

“La urbanización impulsará cambios importantes en este país en las próximas décadas, pero al mismo tiempo, la calidad de vida en las ciudades indias ya se está deteriorando rápidamente”, dijo Rumi Aijaz, miembro del thinktank Observer Research Foundation de Delhi.

“La adaptación de las áreas urbanas es uno de los mayores desafíos que enfrenta India a medida que crece su población, pero en este momento la respuesta del gobierno es débil”.

A pesar del continuo aumento de la población en el norte durante los próximos años, la trayectoria general de la India es de disminución de la fertilidad y eventual estabilidad de la población. Sin embargo, hasta qué punto caerá la fertilidad aún está en debate. A diferencia de Occidente, la disminución de la tasa de fertilidad de la India hasta ahora no ha coincidido con un cambio en la estructura familiar o los patrones de matrimonio, como que las mujeres elijan casarse y tener hijos más tarde, o no hacerlo.

En cambio, hasta ahora, las expectativas maternas de las mujeres indias se han mantenido prácticamente sin cambios; la mayoría todavía se casa antes de los veinte años, tiene dos hijos cuando es relativamente joven y luego deja de hacerlo, a menudo optando por la esterilización.

A medida que India se desarrolla y más mujeres reciben educación e ingresan a la fuerza laboral, los expertos dicen que las normas de fertilidad seguirán cambiando. De vuelta en la aldea de Kishanganj en Bihar, Nazia Parveen, de 19 años, que estudia en la universidad, dijo que ya había notado la diferencia que la educación de las mujeres había hecho en la cantidad de niños que nacían localmente.

“Ahora nacen muchos menos niños en el pueblo y alrededor del 60% de las familias utilizan la planificación familiar”, dijo. “Este es un gran cambio con respecto al pasado cuando no había conciencia, y todo se debe a la educación de las mujeres. Nadie de mi generación quiere tener más de dos hijos”.

Fuente: The Guardian