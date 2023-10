“Cabros, esto no prendió”: Las frases que encendieron la mecha del estallido social

En política se dice que los gobiernos duran (simbólicamente hablando) hasta la primera gran crisis que no pueden revertir. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, su segundo gobierno no alcanzó a llegar a la mitad.

Tras el amplio triunfo que obtuvo en diciembre de 2017 ante Alejandro Guillier, Piñera regresaba a La Moneda tras su primera experiencia entre 2010-2014, sin embargo, así como en aquel periodo tuvo que pelear codo a codo con las manifestaciones estudiantiles, en esta ocasión lo haría contra un país entero.

Mas allá de los constantes errores y traspiés a los que nos tiene acostumbrada la política nacional, el segundo gobierno de Piñera estuvo marcado de principio a fin por muchos “errores no forzados”, provenientes, principalmente, de sus propios ministros.

Gerardo Varela – ministro de Educación

Entre abril y julio del 2018, la cabeza de uno de los ministerios más complejos que tuvo la administración Piñera, emitió una serie de desafortunadas frases que le costaron el cargo y múltiples críticas, incluso desde su propio sector.

Durante una entrevista en radio Universo, Varela aseguró que a sus hijos “les he ido a comprar -condones- porque no se atreven cuando chicos”. Al ser consultado sobre su negativa de poner preservativos a disposición en colegios, el ministro expresó “pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece”.

Un mes después, durante la presentación del equipo asesor en materias de acoso y abuso sexual, cuando las “tomas feministas” acaparaban la agenda, Varela dijo “la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones y discriminaciones, que son las que estamos llamados a solucionar”.

Y como guinda de la torta, durante el aniversario de Enseña Chile, Varela se refirió a las peticiones de ayuda en infraestructura que recibía en el Ministerio «y yo me pregunto ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”, expresó el ministro.

Juan Andrés Fontaine – ministro de Economía

Fontaine llegó a reemplazar a José Ramón Valente, quien también tuvo incendiarias declaraciones que no dejaron a nadie indiferente, especialmente al interior del Gobierno, luego que en una entrevista en CNN este recomendara invertir fuera del país.

Luego que el Panel de Expertos anunciara el alza en el valor del pasaje del Metro en $30 en hora punta, Fontaine invitó a la ciudadanía a levantarse más temprano para escapar a la nueva tarifa.

“Alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado con una tarifa más baja” expresó.

Felipe Larraín – ministro de Hacienda

Días antes del estallido social, Felipe Larraín que ya había hecho un llamado a “rezar” para poner fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos «eso sería esperable, así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que nos ayuden, a que recen para que se solucione la guerra comercial«. Se refirió al 0,0% del IPC de septiembre, invitando a los románticos a comprar flores, “los que quieran regalar flores en este mes, han caído un 3,7%”, dijo entre risas de los periodistas presentes.

Jaime Mañalich – ministro de Salud

En julio de 2019, no pudieron ser trasladados los órganos de un joven fallecido en Temuco debido a la falta de aviones. Ante esta situación, el ministro explicó que “en cualquier parte del mundo se pierden órganos por cuestiones logísticas”.

Coincidentemente no hubo problemas “logísticos” cuando su esposa, María Raffo recibió un trasplante de pulmón en noviembre del 2011, cuando él ejercía como ministro de la misma cartera durante el primer gobierno de Piñera.

Luis Castillo – subsecretario de Redes Asistenciales

Durante una entrevista en la radio Santa María de Coyhaique en julio del 2019, el subsecretario aseguró que la gente llegaba temprano a los centros de salud no porque existiera problemas de atención, sino porque era una instancia de reunión social.

“Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”.

Cristián Monckeberg – ministro de Vivienda

En agosto del 2018, el expresidente de RN fue acusado de desconocer la realidad de los chilenos, luego que se difundiera un video donde se le ve interviniendo durante una audiencia en una Comisión de Vivienda en el Senado donde se discutía sobre proyectos habitacionales de integración social.

“Es un debate transversal, sobre todo en un país donde la gran mayoría son o somos propietarios, no tenemos mucho más, porque es nuestro patrimonio. La casita, dos departamentos”, señaló.

Clemente Pérez – expresidente del directorio del Metro

En medio de las multitudinarias evasiones que protagonizaron los estudiantes secundarios en el Metro por el alza de los $30, Pérez tuvo ácidas declaraciones a quienes participaban de estas manifestaciones.

“Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. La gente está en otra, el chileno es bastante es más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes”.