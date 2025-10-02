Región de Antofagasta:

Calama exige justicia por la Dra. Odalys Calderón tras sufrir brutal ataque

Médica pediatra fue encontrada con graves lesiones, presuntamente originadas por su expareja, y la ciudadana acusa "ocultamiento de información".

Calama exige justicia por la Dra. Odalys Calderón tras sufrir brutal ataque
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

Médica pediatra fue encontrada con graves lesiones presuntamente originadas por su expareja, y la ciudadana acusa el “ocultamiento de información”.

El lunes 22 de septiembre la doctora Odalys Calderón, pediatra en el Hospital Carlos Cisternas de Calama fue encontrada con graves lesiones en su domicilio, luego de varios días de ausencia laboral. Tras el descubrimiento, se ha informado que la profesional se encuentra en estado crítico, bajo ventilación mecánica en la Unidad de Tratamiento Intensivo —UTI— del mismo centro hospitalario situado en la Región de Antofagasta.

El hallazgo de la doctora, que se produjo tras la preocupación de compañeros que acudieron a su departamento, generó una fuerte reacción en la comunidad debido a que la gravedad de las heridas sugiere una brutal agresión. En consecuencia, los colegas refirieron a una expareja de Calderón como presunto responsable del ataque.

Ante lo que consideran una falta de respuesta oficial y el hermetismo en torno al caso por la ausencia de información oficial temprana, convocaron una manifestación de “Alerta Morada” que fue realizada durante la tarde del 30 de septiembre, frente al mismo Hospital Carlos Cisternas, acompañados de globos y afiches con la demanda de “Justicia para Odalys”.

La protesta tuvo como objetivo apoyar a la pediatra, exigiendo celeridad y transparencia en la investigación, reflejando la indignación ciudadana frente a la violencia de género.

La comunidad calameña resaltó la figura de Odalys Calderón como una profesional dedicada y querida, lo que impulsa aún más el deseo de que se esclarezcan los hechos y se responsabilice al culpable.

Relacionados

Ivette Barrios

Amplían querella contra exalcalde de Calama Daniel Agusto (ex RN): Acusación de fraude al fisco por $190 millones

Hace 4 semanas
Ivette Barrios

Parque El Loa de Calama acoge el "Segundo Encuentro de Artesanas y Mujeres Indígenas"

Hace 1 mes
Ivette Barrios

9 años de impunidad: Los informes periciales que la justicia chilena ignoró sobre el asesinato de Macarena Valdés

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Promulga pero no aplica: Milei suspende la ley de emergencia en discapacidad y amenaza replicar con universidades y pediatría

Hace 1 semana
Ivette Barrios

¿Dónde está Martín? En Brasil y esposado: cayó el agresor del conserje de Vitacura

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Caso Martín de los Santos: el fantasma de Martín Larraín vuelve a rondar la justicia chilena

Hace 3 meses
Ivette Barrios

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Juicio a Claudio Crespo: Gustavo Gatica revive el día que quedó ciego tras disparo policial en el estallido

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Justicia condenó a 4 carabineros de Tocopilla por robarse más de 130 mil dólares de una caja fuerte recuperada tras un robo

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano