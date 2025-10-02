Calama exige justicia por la Dra. Odalys Calderón tras sufrir brutal ataque

Médica pediatra fue encontrada con graves lesiones presuntamente originadas por su expareja, y la ciudadana acusa el “ocultamiento de información”.

El lunes 22 de septiembre la doctora Odalys Calderón, pediatra en el Hospital Carlos Cisternas de Calama fue encontrada con graves lesiones en su domicilio, luego de varios días de ausencia laboral. Tras el descubrimiento, se ha informado que la profesional se encuentra en estado crítico, bajo ventilación mecánica en la Unidad de Tratamiento Intensivo —UTI— del mismo centro hospitalario situado en la Región de Antofagasta.

El hallazgo de la doctora, que se produjo tras la preocupación de compañeros que acudieron a su departamento, generó una fuerte reacción en la comunidad debido a que la gravedad de las heridas sugiere una brutal agresión. En consecuencia, los colegas refirieron a una expareja de Calderón como presunto responsable del ataque.

Ante lo que consideran una falta de respuesta oficial y el hermetismo en torno al caso por la ausencia de información oficial temprana, convocaron una manifestación de “Alerta Morada” que fue realizada durante la tarde del 30 de septiembre, frente al mismo Hospital Carlos Cisternas, acompañados de globos y afiches con la demanda de “Justicia para Odalys”.

La protesta tuvo como objetivo apoyar a la pediatra, exigiendo celeridad y transparencia en la investigación, reflejando la indignación ciudadana frente a la violencia de género.

La comunidad calameña resaltó la figura de Odalys Calderón como una profesional dedicada y querida, lo que impulsa aún más el deseo de que se esclarezcan los hechos y se responsabilice al culpable.