Cámara despachó «Ley Corta de isapres»: No incorporó sistema para exigir pago de la deuda

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto conocido como la «Ley Corta de isapres». Sin embargo, algunos de sus artículos no contaron con el quórum necesario de aprobación, por lo cual se dieron por rechazados.

En la instancia estuvo presente la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

La iniciativa impulsada por Ejecutivo y que busca que las aseguradoras privadas cumplan con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a ajustar el precio de sus planes a la tabla única de factores y así devolver el dinero a sus afiliados por cobros excesivos, obtuvo 123 votos a favor, ocho en contra y una abstención, por lo que fue despachada al Senado.

Artículos rechazados en la Ley Corta de isapres

Entre los artículos que fueron rechazados se encuentra el que obliga a las instituciones a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso.

De este modo, no se incorporó la exigencia para las isapres de presentar a la Superintendencia un plan de pago y ajustes.

Dicho plan debía incluir una propuesta de devolución de la deuda, y además, considerar una reducción de costos de la institución y la inclusión de una prima extraordinaria en todos los contratos.

En este marco, además, se fijaba un plazo de devolución de la deuda de hasta diez años y se incluía una priorización de pago para los adultos mayores que se introdujo en la Comisión de Salud, la cual no prosperó al rechazarse la disposición principal.

Otros puntos que no se aprobaron se relaciona con la supervigilancia que debía tener el Fonasa respecto de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Sin embargo, ésta no fue objetada.

Tampoco se apoyó una facultad entregada a la Superintendencia de Salud para hacer efectiva la adecuación del precio final de los contratos de salud. En la misma línea, se restó una enmienda al índice de variación porcentual, cuando el indicador esté a la baja.

De igual modo, se descartó una disposición que obligaba a las isapres a completar el pago de lo adeudado antes de realizar repartición de utilidades. Junto a ello, se rechazó el sistema de contratación directa propuesta para la MCC.

Nueva Modalidad de Cobertura Complementaria

Entre los aspectos aprobados, figura la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Si bien se votó en forma separada algunas de sus disposiciones, logró la aprobación de su constitución, requisitos y formalidades.

La MCC corresponde a una modalidad voluntaria a la cual pueden afiliarse los grupos B, C y D. Para ello se les pide haber efectuado cotizaciones de salud durante los últimos seis meses (se presentan excepciones).

A través de la MCC se podrá obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinada. Para ello, se les exigirá el pago de una prima complementaria. Incluirá un seguro catastrófico, prestaciones ambulatorias y hospitalarias en una red de prestadores y bajo un arancel asociado.

Adicionalmente, se aprobó la creación de un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud. Este asesorará a la Superintendencia de Salud en el proceso de restitución de cobros en exceso.

Por otra parte, provee soluciones regulatorias a los ajustes de precios base de los planes de salud y prima GES que pueden cobrar las isapres.

Las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas del Consejo no tendrán el carácter de vinculantes. No obstante, la Superintendencia de Salud deberá justificar de forma clara y precisa en su pronunciamiento la circunstancia de no integrar o rechazar sus propuestas.

Ministra Aguilera: «Proyecto no es un perdonazo a las isapres»

Durante la sesión de la Cámara, la ministra Ximena Aguilera destacó que la sentencia “acaba con la discriminación por sexo“, que por más de 40 años la industria ha llevado a cabo contra las mujeres.

Asimismo, “aminora la discriminación por edad”, por lo que se producirá un impacto en los contratos, ya que terminará con los cobros en exceso, dijo.

Planteó que el proyecto de ley es una “respuesta balanceada para dar cumplimiento a la sentencia“, y al mismo tiempo vela porque las personas tengan acceso a la salud.

“También busca evitar una crisis sistémica de las Isapres”, agregó.

A juicio de la titular de Salud, el proyecto «no establece un perdonazo ni entrega recursos a las isapres“, y recordó que el Ejecutivo se ha hecho responsable de cada una de las consecuencias que implica aplicar esta sentencia.

El Senado debe discutir el contenido del proyecto y definir si la «Ley Corta de isapres» puede pasar directamente a Comisión Mixta o si pasa nuevamente por las Comisiones de Hacienda y Salud, luego a Comisión Mixta, y finalmente retorna a la Sala.

Cabe recordar que recientemente los senadores que integran la Comisión de Salud manifestaron su preocupación por los tiempos de tramitación de la Ley Corta de isapres.

El 12 de mayo, se vence el plazo de la última prórroga entregada por la Corte Suprema para que se materialice el fallo que obliga a las aseguradoras a aplicar una tabla única de factores de riesgo y el proyecto aprobado este miércoles en la Cámara es justamente el que operativiza dicha sentencia.

