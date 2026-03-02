¿Camarada Ruth Hurtado? Militante republicana viaja a China en medio de tensiones con EE.UU.

Destacó los avances tecnológicos del país asiático, contrastando con la línea pro-Washington de José Kast.

¿Camarada Ruth Hurtado? Militante republicana viaja a China en medio de tensiones con EE.UU.
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

Destacó los avances tecnológicos del país asiático, contrastando con la línea pro-Washington de José Kast demostrada hasta la fecha.

Este lunes 2 de marzo, a través de sus redes sociales, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, informó sobre su reciente gira por las ciudades de Shenzhen, Wenzhou y Taizhou. Invitada por la Embajada China, la dirigenta buscó conocer de cerca modelos de inversión público-privada y aplicaciones de inteligencia artificial, en un gesto que llama la atención debido al complejo escenario diplomático que enfrenta el país por la influencia de esta potencias global y Estados Unidos.

La representante del partido de Kast calificó la visita como una «experiencia valiosa», destacando especialmente el uso de la tecnología para gestionar la seguridad ciudadana y los servicios públicos. Hurtado subrayó que conocer proyectos como el centro de operaciones «City Brain» ofrece ideas fundamentales para el desarrollo nacional, resaltando la importancia de la innovación para mejorar la calidad de vida en las ciudades chilenas.

Durante su recorrido, la secretaria también visitó centros de salud rurales y plantas de reciclaje de residuos oceánicos, señalando que estos modelos demuestran un compromiso con la sostenibilidad que podría replicarse en nuestro territorio. «Estas experiencias ofrecen valiosas ideas para el desarrollo de Chile, destacando la importancia de la colaboración y la innovación tecnológica», afirmó al cierre de su balance internacional.

Sin embargo, el viaje no está exento de lecturas políticas, considerando que el presidente electo José Kast mantiene una afinidad histórica y estratégica mucho más cercana a Estados Unidos. De hecho, mientras Hurtado exploraba los avances en China, el futuro mandatario confirmaba su participación en una cumbre “Escudo de las Américas” liderada por Donald Trump en Miami, lo que evidencia dos estrategias paralelas dentro del sector.

Esta apertura republicana hacia la potencia asiática ocurre en un momento crítico para la soberanía digital de Chile, marcada por el conflicto del cable submarino Hong Kong–Valparaíso. Washington ya manifestó su molestia argumentando riesgos de seguridad, mientras que China presiona con ofertas de conectividad gratuita para territorios aislados como Rapa Nui y Juan Fernández.

La señal de Hurtado parece suavizar la postura frente a China, sugiriendo que, más allá de las diferencias ideológicas, existe un interés real tecnológico y económico. El problema para la administración entrante será cómo equilibrar estos acercamientos comerciales con la fuerte presión de la Casa Blanca, que ya marcó sus líneas antes del cambio de mando.

Finalmente, la visita de la secretaria general deja abierta la pregunta sobre cuál será el tono de la política exterior con la mirada republicana. Mientras el nuevo mandatario busca consolidar la alianza estadounidense, sus directivos parecen reconocer que la infraestructura y la tecnología china son piezas imposibles de ignorar en el desarrollo chileno.

Revisa la publicación de la secretaria general del Partido Republicano:

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Ivette Barrios

¿Quién le abrió la puerta al cable chino? Apuntan al estudio del futuro ministro de Kast

Hace 3 días
Ivette Barrios

Decadencia Trump: Analista afirma que ataques de EE.UU. contra Chile buscan eliminar a China como principal socio comercial en 20 años

Hace 2 días
Ivette Barrios

Soberanía digital en La Moneda: Boric y Kast se reúnen mañana por el cable Chile–China bajo presión de Washington

Hace 1 hora
Ivette Barrios

Boric por el cable chino: “Chile no aceptará amenazas” y deja la decisión en manos de Kast

Hace 5 días
Ivette Barrios

Washington se pasó de la raya: sanciones por el cable chino reabren la pelea por soberanía digital y ponen a Kast contra la pared

Hace 6 días
Ivette Barrios

Conectar Rapa Nui por cable sin costo, no por presión de EE.UU.: la oferta de China que remece el tablero geopolítico

Hace 1 semana
Ivette Barrios

Xi Jinping saluda a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Demócratas se alinea con Kast para la segunda vuelta en medio de su disolución

Hace 3 meses
Ivette Barrios

"EE.UU. consigue todo lo que quería": ¿Qué gana Trump con el acuerdo sobre Groenlandia que negocia con la OTAN?

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano