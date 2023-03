«Vamos a tener cambios en el equipo de Gobierno«, así lo expresaba hace cinco meses el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en su primer cambio de gabinete, a dos días de los resultados del plebiscito de salida, donde el rechazo a la propuesta de nueva Constitución se impuso con un 62% frente a un 38% de votos por el apruebo.

En aquella oportunidad, la máxima autoridad del país justificó la modificación, señalando que «hacer frente a estos desafíos requerirá prontos ajustes a nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos«, dijo el presidente Boric.

De esta manera, se integraron a su equipo figuras reconocidas del Socialismo Democrático como la socialista Ana Lya Uriarte, en la Segpres, y la pepedé Carolina Tohá, en Interior, reemplazando al ahora Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y a Izkia Siches, respectivamente.

Presidente Gabriel Boric

En su retorno a La Moneda y tras finalizar sus vacaciones en Santiago, el mandatario abordó en el Palacio de Gobierno los rumores, refiriendo que «los cambios de gabinete no se anuncian, se hacen, si es que hay», comentó.

Además, el presidente aprovechó de descartar presiones por parte de los partidos «son muy respetuosos de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores», precisó.

Diputada Nathalie Castillo

A pocos días de que el ex dirigente estudiantil cumpla un año en La Moneda, la diputada de Apruebo Dignidad, Nathalie Castillo (PC), respaldó al presidente Boric y se mostró optimista respecto del enfoque que podría adoptar una posible nueva administración, señalando que «si bien es de exclusividad del presidente y su equipo de confianza tomar una definición política como un cambio de gabinete, siempre como autoridades oficialistas, pero más como ciudadanos y ciudadanas se espera vaya en función de fortalecer la gestión del gobierno y potenciar la vinculación del ejecutivo con las comunidades, la realidad territorial y el programa. No me cabe dudas que ese sería el enfoque frente a un eventual cambio de ministras o ministros«, comentó.

Nathalie Castillo, Diputada PC por Coquimbo.

Senador Juan Ignacio Latorre

Una opinión compartida por el senador RD, Juan Igancio Latorre, quien sostuvo que la prerrogativa de un cambio de gabinete es de exclusividad del Presidente de la República. «Él tiene la última palabra, cuándo realiza ese cambio de gabinete, en qué momento, qué magnitud o cambios pueden haber, si son muy profundos o no, tanto en el comité político, por ejemplo, a nivel de sus subsecretarías, y qué criterios a considerar es la lealtad con su liderazgo presidencial y también el compromiso programático«, sentenció el legislador, quien además abogó por la paridad, competencia, gestión e implementación de las políticas públicas.

Juan Ignacio Latorre, Senador RD por Valparaíso.

Diputado Hernán Palma

Asimismo, el diputado del Partido Humanista, Hernán Palma, señaló no saber mucho más de lo que se ha transmitido en lo medios, y en línea con las otras autoridades consultadas, dijo que «esto es una facultad de Presidente de la República, de hacer los cambios que estime pertinente en su gabiente. Es bastante habitual en los gobiernos«.

Sin embargo, a su juicio, «en este gobierno en particular, fueron un poco prematuros los cambios«, acotó.

En línea con lo anterior, el diputado del PH, en un tono crítico respecto a la orientación política que estaría tomando el gobierno, señaló: «Me preocupa que el gobierno paulatinamente se va yendo hacia el centro político, lo cual va asegurando la mantención del modelo. Ya tenemos TPP-11, y no me extrañaría que en el tiempo se vayan asegurando las distintas variables del modelo neoliberal como son las AFP o las Isapres, y yo estoy en una postura bastante radical en aquello«.

Y, agregó: «Me preocupa que se vaya ‘Concertacionizando’ el gobierno, que partió siendo un gobierno de izquierda pero aliado con componentes del Socialismo Democrático que son bastante más hacia el centro político y bastante ligados a la antigua Concertación, que avaló y, digamos, sustentó y me atrevería a decir que hasta optimizó la doctrina neoliberal«, setenció.

Hernán Palma, Diputado PH por el distrito 12.

