Camila Vallejo : La desinformación ha tomado más poder que la información

–Enfrentarse al poder, a la cúspide de la pirámide, llegar a este lugar de manera vertiginosa por la vía democrática es parte de la historia, del presidente Gabriel Boric, el presidente más joven del mundo, pero también es parte de su historia de dirigente estudiantil, diputada y hoy día gobernando nuestro país. Ahora deben enfrentarse cara a cara al poder corporativo, poder que mediante sus brazos mediáticos día a día intenta poner en jaque el programa, la agenda transformadora del gobierno. ¿Cómo hacer frente a este poder?

-Hablar del poder es un poco fuerte. Existen distintos poderes, nosotros hemos ido atravesando una trayectoria de movilización social, de dirigencia social, para luego entrar al ámbito de la cancha legislativa y hoy día en el Poder Ejecutivo que si bien tiene herramientas importantes también tiene sus limitaciones que uno lo complementa con el necesario respaldo social y político en otras instancias, en otras instituciones, sobre todo cuando queremos empujar un tema que es tan sentido en nuestro país cómo la reforma previsional que durante las últimas cuatro décadas ha estado en manos exclusivamente de administradoras de fondo privadas con la lógica de la capitalización individual y que, por lo tanto, le ha permitido también concentrar poder económico el administrar las cotizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país llamado un fondo previsional, pero para nosotros lo importante es poder avanzar en un modelo que nos permita el objetivo central que es aumentar las pensiones ahora, en el presente, de los jubilados y jubiladas y también del futuro y por eso hemos empujado un nuevo diseño que no es fácil, evidentemente, porque construir una propuesta de esta envergadura, que esté precedida de un amplio diálogo social como lo es la reforma previsional, no es fácil, pero sobre todas las cosas sabemos que no ha sido del gusto de las AFP, que han sacado declaraciones en contra.

–¿Cómo se le hace frente a este poder corporativo súper consolidado cuando ellos a la vez tienen como aliado un brazo importante que es el Poder Mediático dónde instalan su propia agenda?

-Nosotros hemos desplegado también un plan de comunicaciones justamente para poder informar a la ciudadanía, porque vivimos en una sociedad donde lamentablemente la desinformación ha tomado más poder que la información y eso no pasa solo por las declaraciones de algún que otro parlamentario, algún que otra autoridad, sino que está muy presente en las redes sociales, está muy presente en el debate en general, por lo tanto lo que hemos hecho con la reforma previsional ha habido un trabajo en equipo entre técnicos y expertos en materia previsional, también complementamos con el equipo nuestro de la Secretaría General de Gobierno, justamente para ver cómo presentamos esto, cómo lo comunicamos. Hemos tenido despliegue en todos los matinales, en los noticieros, en las radios, en la prensa digital también y vamos a seguir teniéndolo porque necesitamos que la ciudadanía se informe de primera fuente de qué se trata la reforma previsional, y nosotros vamos a responderle también qué es lo que contiene y qué es lo que no contiene, porque también se han dicho cosas que no son ciertas respecto a lo del 6%. ¿Cómo lo enfrentamos? Con mucho despliegue comunicacional a través de los medios de distintos tipos, pero también en terreno y en eso estamos preparando un despliegue de ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, además de nuestros Seremi, delegados y delegadas presidenciales en las regiones, para ir a hablar directamente con las personas sin medios de por medio, nadie que medie la conversación, sino que directamente y ahí poder responder las preguntas, porque vemos que hay mucho interés ciudadano entonces queremos hacernos cargos de ese interés y responderles a los chilenos y las chilenas.

–Ministra, en el mismo plano de las comunicaciones usted misma lo mencionaba el tema de la desinformación, ¿cómo va a hacer el gobierno para hacer frente a esta ola de fake news que ya la vimos en el marco del proceso constituyente y que ahora en el tema de las pensiones también las estamos viendo en redes sociales? ¿Cuál es el rol que quieren asumir para combatir la desinformación y las fake news?

-Si, esto lo hemos visto con especial preocupación porque durante al menos mi trayectoria en la dirigencia estudiantil hasta la fecha, he visto permanentemente cómo a través de las redes sociales, los medios de comunicación, se instalan falsedades o desinformación, una información sacada de contexto, poco precisa y eso ha sido un tema, una problemática en nuestro país, pero hoy día se ha acrecentado y nosotros mirábamos como algo lejano por ejemplo lo que pasó con el Brexit, o lo qué pasó con la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, como (Jair) Bolsonaro en Brasil que todavía sigue muy presente, los problemas de la desinformación en contextos de campaña particularmente. Pero ahora resulta que también nos toca vivirlo a nosotros y es un asedio permanente, es como de sentido común como decir que la información es poder, pero el problema ahora es que la desinformación está siendo más poderosa que la información y cuando la desinformación es más poderosa porque se propaga más rápido, porque queda más impregnada en la estructura de creencia, en el sentido común de la gente, aunque te digan que eso no es cierto ya queda instalado. Es cuando tenemos que tomar cartas en el asunto porque empieza a ser una amenaza en la democracia y esta es una preocupación que estamos teniendo en este gobierno, particularmente en este Ministerio que nos ha tocado sobre las comunicaciones, abordarlo de manera más responsable, pero también a nivel internacional y ahí estamos preparando una agenda, pero no solo con esa agenda internacional sino que hemos estado por ejemplo empujando la Ley de protección a los trabajadores de la comunicación, que está en la cámara de diputados y diputadas, justamente para proteger el bien jurídico que significa el trabajo que realizan los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, en las calles; que cuando se atenta contra ese trabajo se atenta contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y el derecho a la información.

Tenemos una mesa que está avanzando paralelamente, liderada por la Universidad de Chile, donde se está recogiendo también información de cómo abordar el ecosistema de medios y como nos hacemos cargo como sociedad de la importancia de los medios de comunicación y de su diversidad, pero también hemos estado junto con distintos organismos. Tuvimos una reunión hace un tiempo, antes del plebiscito, con todas estas agencias y organismos que hacen los fake check, que hacen chequeo de información, hemos tenido una experiencia totalmente importante que se puede fortalecer. Nos hemos juntado con la embajada de Inglaterra que también tiene una experiencia y hay interés de colaboración, ya tenemos ciertas línea de trabajo y acción para abordar este fenómeno; y ahora, hace poco, en el plan internacional fui invitada por la OCDE al foro mundial que se va a realizar la próxima semana en Luxemburgo, donde van a estar todos los países miembros de la OCDE y uno de los temas centrales en el eje del fortalecimiento de la democracia es el problema de la desinformación, o sea se asocia el fenómeno de desinformación a un problema para las democracia del mundo, no es una preocupación solo en Chile sino que es mundial y hay que verla con perspectiva global no basta solo con avanzar en mayor entendimiento o instancias de regulaciones en los países, sino abordarlo más globalmente porque los ataques de desinformación en muchos casos probablemente no todavía en Chile pero en varios otros casos, vienen de otros países y no necesariamente desde dentro, entonces la perspectiva regional es sumamente importante en el combate a las fake news y la desinformación.

Ministra Camila Vallejo en entrevista con Bruno Sommer

–Me consta que hay una preocupación, de hecho participaba en las mesas y en los diálogos que se han abierto con universidades para discutir el derecho a la comunicación en nuestro país. Pero en el tema que tiene que ver con las noticias falsas o las fake news o cómo estas se propagan, muchas veces se ejecutan desde otros países para pasar piola entre comillas pero ,no obstante, estás plataforma trasnacionales toleran, incluso reciben dinero para que esas mentiras sean aún esparcidas a mayor velocidad. Si me recuerdo bien en el marco del proceso constituyente un grupo de parlamentarios norteamericanos hicieron ver al mismo Facebook un reclamo formal de cómo se estaba portando para expandir fake news.

-Claro por eso digo que hay que tener una especie de pacto social también porque aquí la desinformación se está utilizando sobre todo en contextos de campaña, se paga publicidad en medios digitales, en redes sociales, en distintas plataformas y eso hay que discutirlo seriamente, por eso yo creo que más que tener yo la receta de cómo abordarlo, lo importante de estos foros globales en el ámbito de lo que convoca la OCDE es súper importante, contar la experiencia en Chile conocer la experiencia de otros países y terminar participando más de un foro específico permanente para poder llegar con propuestas más avanzadas, ojalá en corto plazo pero es fundamental y hay que diferenciar también los planos, porque una cosa es la fake news la noticia falsa que se instala con cierto grado de intencionalidad, yo lo veía hace poco además con la edición de un video, porque al final la fake news no es solamente tiene que ver con decir una mentira también tiene que ver con difundir videos editados, imágenes editadas y crear una cierta idea en el imaginario colectivo que nos precisa que está distorsionada y qué busca mellar la imagen o la figura de una autoridad o de cualquier otra persona. Y está la fake news que es un poco más intencionada y lo otro es que en la desinformación puede pasar muchas veces que la gente comparte, réplica y retuitea cosas que no son precisas y se empieza a crear una ola de desinformación no necesariamente porque hay una mala intención sino porque no se sabe, no se entiende cómo uno puede como ciudadano, ciudadana, también tener las herramientas para combatirla. Ahí si nosotros hicimos sobre todo en el contexto del voto informado la campaña de voto informado, llamado al empoderamiento con ciertos tips, ciertas recetas para que la gente pueda también hacer un filtro, incluso a veces como uno agarra noticias falsas y pone como la duda y cuando siembras la duda sabiendo que es falso también genera un problema: “¿Será o no será que Juanito Pérez encañó a Juanita Pérez?” y ya genera inmediatamente desinformación, se sigue propagando la duda sobre algo que no es real, ese tipo de cosas importantes debatirlas para generar mayor conciencia.

Iré primero a una reunión con la UNESCO que también me invitaron a conversar también sobre este mismo tema de la desinformación, de los fake news y de cómo fortalecer la democracia y la protección de la libertad de prensa y el derecho a la información en el marco del combate a la desinformación que va a hacer en París, en primer lugar; y luego en Luxemburgo el foro mundial de la OSD dónde me va a tocar representar a Chile desde el Ministerio de Secretaría General de Gobiernoe

–Hay que tener cuidado con este tema ya hay un grupo de teóricos del Norte que vienen diciendo qué estás noticias falsas en realidad no cambian tanto la percepción de la gente, no influyen, le digo para que tenga atención con ello y en las próximas semanas le vamos a dar una sorpresa ministra porque estamos trabajando en una investigación periodística qué le va a dar un golpe periodístico también justamente en esta materia que estamos conversando

Es muy importante y sí efectivamente afecta, afecta muchísimo por qué nuestra sociedad está pensada en que la gente esté como solo con jornada extenuante, poco tiempo del ocio, poco tiempo para la lectura, poca preparación y educación en como nosotros nos informamos porque vivimos bombardeados de tanto, de elementos en el entorno de comunicación, redes sociales, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook, Telegram, todo ese tipo de información.

–(Giovanni) Sartori dice que estamos dejando de ser homosapiens, nos estamos convirtiendo en homo videns, un ser que se hace a sí mismo viendo videos a distancia.

-Cómo procesan la información que te llega no puedes discernir entre una cosa cierta y otra de la que no lo es, cómo se habilita la fuente de información eso es algo que debería también fomentarse, educarse en la escuela de periodismo, en los periodistas que se están formando es una tarea importantísima porque además la comunicación hoy día no es solo en el lenguaje verbal, está también el lenguaje no verbal, el uso de las imágenes, cuando uno transmite primero una noticia que música le pone si suspenso o no suspenso, está todo el plano de las emociones que se trabaja muchísimo, de cómo se hace penetrar cierta idea a la fuerza en función de las estructuras de creencias de la población según su idiosincrasia y hay para largo.

El libro: No pienses en un elefante; como el típico ejemplo cuando te dicen en la oratoria no pienses en algo y tú lo primero que haces al tiro es pensar en eso bueno, pero desarrolla mucho esto de cómo penetran ciertas campañas en función para meter miedo o generar situaciones de polarización, pero ese miedo se construye en función de las estructuras de creencias de las sociedades, entonces no tiene que ver solo con los temas qué se instalan sino que como calan en función de “si yo creo que el estado es malo y el privado es bueno”, son estructuras de creencia que están muy arraigadas de acuerdo a las culturas de los países. Entonces las campañas de desinformación están muy bien elaboradas para que calen, entonces no son inocuas van fragmentadas por grupo específico, el mensaje que le llega al grupo c2, c3es de una comuna urbana de 55 a 65 años es un tipo, versus el que le llega a la población abc1 de una comuna de una región del Norte que tiene un rango etario entre 25 y 30 años, son así los mensajes que muchas veces trabajan para penetrar en la población

Qué bueno que lo describe y que conozca el tema a profundidad ministra, porque como usted señaló al comienzo esto es un daño mayor para las democracias y no solamente en Chile en el mundo

No está mal entender las estructuras de creencia, no digo que esté mal cómo transmitir mensajes como a cierto público objetivo, pero el problema es cuando se usa para lo que decíamos para mentir, para desinformar, para distorsionar, para generar odio, para incentivar campañas de odio; porque la violencia que tenemos también tiene un poco de todo eso, la polarización que hay con el miedo al otro, con la negación del otro y eso no surge por generación espontánea, es porque también tenemos un problema con la desinformación que mella mucho mucho nuestra convivencia democrática.

–Ministra, pasando a otro tema, le quiero consultar usted hoy día ha firmado un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para que la perspectiva de género esté presente no solo en las reparticiones del gobierno sino también dentro de medios de comunicación si nos puede contar un poquito de mayores detalles

-Esto es algo y vinimos trabajando silenciosamente hace un tiempo con ONU Mujeres porque nos pidieron una reunión, nos ofrecieron ayuda y dijimos ok, vamos porque ellos, ellas principalmente en ONU Mujeres vienen trabajando con distintos países en convenios de colaboración para ayudar a los gobiernos y a los medios de comunicación a incorporar la perspectiva de género en sus políticas públicas en el caso de los gobiernos como también en sus estrategias comunicacionales, su capacitación a los periodistas, a las líneas editoriales, etc. Entonces el memorándum de entendimiento involucra varias cosas pero lo principal es el apoyo y la colaboración hacia el Ministerio en un trabajo conjunto con nosotros, para cumplir con el compromiso que tenemos del Presidente de la República, de ser un gobierno feminista y transversalizar el tema de género en todos los ámbitos, bueno lo que nos corresponde en las comunicaciones, es tener un lenguaje y una comunicación con una perspectiva feminista y que no reproduzca estereotipos de género, etc, y radiarlo en su gobierno completo y por el lado de los medios de comunicación se apunta más a un sello como a un pacto de medios que es voluntario, ya tenemos a varios canales interesados, pero la gracia de eso es que le dan herramientas, capacitación, informes, todo gratis, y los deja además en un estándar hacia ONU Mujeres mayor porque les permite llegar directamente a ONU Mujeres y solicitar otro tipo de aspecto de mayor información, más insumo, más herramientas a los medios de comunicación que se comprometen con este sello por la perspectiva de género, y esto es súper importante porque una de las cosas que conversábamos es que todo el tiempo nosotros estamos como de una manera educando aunque se nos olvida, qu nos escuchan muchas personas, hombres y mujeres y además niños y niñas. Los niños y niñas consumen mucho por la tele que están encendidas en la casa o ven redes sociales, entonces no tomarse en serio nuestra responsabilidad en torno a cómo vamos estando y formando a las futuras generaciones con una perspectiva de respeto, de no discriminación, de superación, de estereotipos, de superación de las violencias simbólicas, es súper relevante y genera un impacto tremendamente importante.

–Estar en los medios es clave porque se replica esto como bola de nieve

-Y no es solo cómo se titula (…) sino que hay otras formas también de micromachismo y de violencia simbólica en el tratamiento de las mujeres versus los hombres, cuando una mujer por ejemplo, no la presentan por su título profesional versus al hombre que si lo presentan por su título profesional, cosas así. Como cuando comparten, a propósito de la desinformación también, sobre las mujeres se difunden desinformacioness qué terminan mellando la figura de liderazgo de mujeres como en política.

–En México está por ejemplo tipificado el tema de la violencia política hacia la mujer, lo pregunto por el tema de la diputada Karol Cariola y ¿es un tema que le interese al gobierno avanzar en esa dirección?

-Tuvimos ahora en una reunión con una fundación que trabaja en estos temas y que ha hecho encuestas, es súper interesante, de las violencias que se producen particularmente en redes sociales a mujeres en política muy específico, a mí me tocó ser entrevistada pero han entrevistado muchos liderazgo de distintas militancias y es tremendamente impactante el resultado de las cifras de como la gran mayoría ha sido atacada, y en el caso de la diputada Karol Cariola efectivamente, el nivel de violencia, más allá incluso del anticomunismo presente, si no que muy dirigido a ella siendo la diputadada con la mayoría nacional en su votación, con un gran liderazgo, con muchas condiciones democráticas, pero el ataque en redes no voy a ni reproducir esto porque viene de un sector político lamentablemente, que reproducía y compartía imágenes sumamente violentas sobre ella, pero más que por particularizarlo es algo que pasa lamentablemente. Por eso hay que comprender estas cosas y no naturalizarla (…)entonces cuando hablamos de este convenio con ONU Mujeres también hablamos de incentivar un poco más en serio lo que son los distintos tipos de violencia hacia la mujer y particularmente las violencias simbólica, donde está también ahí la violencia política y antes de a veces incluso hacer reportajes sobre casos de violencia intrafamiliar o de otro tipo, ¿esto tiene una perspectiva de género o estamos revictimizando?, para que esas preguntas tengan una buena respuesta las capacitaciones sirven mucho y para que ellos también se pongan también como una autorregulación en esto.

–Los veo haciendo una serie de esfuerzo por mejorar la vida de los chilenos y chilenas, por ejemplo está el proyecto de las 40 horas, está el tema del Copago cero, pero voy a volver al tema de las comunicaciones, yo creo que estos temas no están llegando a la ciudadanía del todo. Si no me equivoco ya son 168 mil los beneficiados por Copago cero pero es increíble que la gente aún no sabe de esto, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo?

-En esta última etapa hemos estado fortaleciendo mucho la gestión comunicacional en varias cosas, en gestión política tuvimos un cónclave súper importante en esa dirección, en la ejecución del gasto también (…), y en la gestión comunicacional también. Con la reforma previsional hemos podido tener un gran despliegue, pero tenemos que hacerlo con todas las iniciativas que hemos empujado como gobierno, son muchas y a veces la gente no conoce los beneficios y mucha gente no sabe que el beneficio que le tocó, si fue que se postuló o hizo uso de él, es gracias al presidente Gabriel Boric. Copago cero es uno de eso, Copago cero es un avance histórico, este gobierno ha logrado la gratuidad completa en el sistema de salud público y eso significa un alivio para el bolsillo de la gente tremendo (…) Es un ahorro costo-oportunidad muy grande y eso no hay en ningún otro gobierno que no sea el gobierno de Gabriel Boric.

–Tuvimos al subsecretario de redes asistenciales explicando aquí en detalle el tema de Copago cero porque en el fondo es un beneficio directo a los bolsillos de las personas

-Y principalmente más mujeres y jóvenes de mediana edad. Entonces también tiene un componente de género que es súper importante, ahora no basta con la gratuidad que ha sido un avance importantísimo por lo que implica el costo de de los alivios en los bolsillos de las personas, ahora estamos muy centrados en fortalecer lo que es la gestión para poder aumentar la productividad quirúrgica, y así algo tan esperado que existe en Chile que es disminuir las listas de espera, pero ¿cómo se disminuye la lista de espera? operando más es la productividad quirúrgica, entonces ya tenemos un centro como de mayor productividad quirúrgica que se ha estado instalando y se va a seguir haciendo porque es una meta que cumplir.

–Una propuesta, una idea, que es una división especialista que se especiales para que viajan norte Chile hiedra especiales para que voy a cenar sur de Chile y en cada región se instalan pabellones disponibles, más pabellón móvil y vamos si sacando como misiones para cortar la lista espera

-Es que hay que hacer ese tipo de cosas, como que se focalice, se concentre quizás con ciertas patologías especifica, ciertas operaciones específicas, pero eso lo está trabajando el Ministerio de Salud y sin lugar a dudas tenemos que avanzar ya porque es impresentable el tiempo, la cantidad de años que esperan muchos de nuestros compatriotas por una operación mínima, y en esos años se agrava todo, la salud mental, la convivencia, el desarrollo, la capacidad de autonomía económica a veces, porque estás con dolencias, etc, entonces tiene muchas otras derivadas y por lo tanto esta es una prioridad dentro de la agenda de priorización que estableció el gobierno y que se reforzó en el cónclave del domingo pasado que está el tema del acortamiento de los tiempos de espera en la lista de espera. Y en eso estamos trabajando full porque no nada más depende de un proyecto de ley y todo lo que significa eso, mejorar coordinación con objetivos, con metas. Ahí sin lugar a dudas nuestra ministra y una tremenda ministra de Salud además, lo va a lograr con su equipo de subsecretarios. Gestión y audacia.

–Ministra hay un tema que no puedo dejar de acotar y que tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones. Entiendo yo que ahora estas entidades privadas que lo que hacían era recaudar pero a la vez las cobranzas, la gestión de cuenta, los pagos, ya no van a realizar todas esas gestiones, sino que hay otra entidad antes que es el Estado quien realiza esas funciones y estas entidades privadas solo se encarga de invertir el dinero

-Exactamente, es de ese modo. Lo que hemos dicho reorganización de la industria, porque la industria de las pensiones que es la capitalización individual que administran las AFP están muy concentradas y es una anomalía, es monopólica de alguna forma porque ellos tienen la capacidad o la atribución legal sin que nadie más la pueda tener porque solo los privados de tener el soporte que es la recaudación, los registros, las cuentas, etc, más la inversión de los fondos y eso le genera una concentración de poder muy grande y que además se traduce en todos estos de las comisiones que son como cuatro comisiones y al final son una pero son varias que te cobran, y bueno un sistema que le genera mucha utilidad y que entregan pensiones miserables, entonces qué es lo que hacemos nosotros, es que eliminamos a la AFP como se conoce y lo que decimos es que se tienen que transformar en solo inversores. Todo lo de soporte lo administraría un ente público autónomo, cuando hablamos de entidades públicas autónomas hablamos de entidades que conocemos como el Banco Central. El Banco Central es una entidad pública y es autónoma (…).

–¿Va a haber algún tipo de restricción para estos inversores privados, en el sentido de que a veces invierten los capitales de los ahorrantes en fondos altamente especulativo que finalmente el ahorrante puede terminar perdiendo sus fondos en escenarios por ejemplo ahora que estamos de alta inflación, recesión, etc, donde la gente está viendo disminuido sus ahorros, va a haber restricciones hacia donde invierten, va a haber una política por ejemplo para incentivar que el inversor invierta en el desarrollo de industria nacional por ejemplo, dentro del país? ¿Hacia dónde van esos capitales finalmente?

-Ahí probablemente hay una discusión interesante en el Congreso también sobre las estrategias de inversión, pero cada inversor va a poder tener su estrategia de inversión privado que van a tener que presentarlo porque esto lo va a elegir la persona, va a poder elegir si va a disponer su plata del 10% en el inversor público o en alguno de los otros inversores privados. Y en el marco de su estrategia de inversión qué es lo importante, que pasamos a unos fondos generacionales que acompañan la trayectoria de vida de los cotizantes, ahí recién va a entrar una comisión, no te van a cobrar comisión por la administración del soporte, pero eso te genera un mayor líquido además pero la comisión que te cobran es sobre el saldo, entonces cuál es la gracia de eso y lo explicará más detalladamente nuestro subsecretario o el ministro de Hacienda, pero la gracia de eso es que si es ganancia ambos ganan, el cotizante como el inversor. El incentivo para la rentabilidad para los gestores de inversión privados es mucho mayor, porque si pierde el fondo pierde también comisión. El 6% está pensado, que es el 6% que ponen los empleadores tanto el privado como el público, el Estado también es empleador, va a lo que son las cuentas nacionales que se estructuran como un sistema de seguro, un sistema de seguridad social, un seguro social. No es para los que no han cotizado. La reforma previsional tiene también incentivos a quienes más cotizan, por ejemplo, qué pasa con los honorarios, los honorarios no están obligados a poner la cotización del 6%, es voluntario, pero les convendría porque si ponen una cotización por el 6% lo que les va a llegar después en su pensión va a ser una pensión adicional por el seguro social. Si no cotizan no la tienen, solo tienen la cotización que declararon por capitalización individual (…).

Hemos tenido cuatro décadas de esto y es tan evidente que no se sostiene por sí mismo el rascarse por sus propias uñas, yo creo que es importante que aprendamos de una vez por todas de un sistema tan extremo como el que tenemos de la AFP que está centrado sola en la capitalización individual, solo en el rascarse con sus propias uñas, no da para entregar buenas pensiones, no dio para entregar buenas pensiones, entonces pensamos claro mantengamos la lógica de capitalización individual, los fondos de capitalización individual que actualmente tienen los trabajadores y que van a seguir teniendo son propiedades y van a seguir siendp propiedad de los trabajadores y trabajadoras, pero es necesario incorporar este segundo pilar de seguridad social para que nos cobramos más la espalda, porque hoy día alguien puede estar ganando un millón y medio de pesos pero pues el día de mañana gana 600 o 500 mil y por lo tanto la lógica del seguro social le va a convenir con creces (…) es decir, siempre va a ser más del 6%, le va a convenir por ese componente redistributivo que tiene, pero además lo van a ver en sus registros personales porque el 6% va a ir a un registro personal, lo que pasa es que en nuestro registro personal en vez de tener el 6% va a haber 7% 8 %, vas a ver más plata que la que te daría si es que solo lo pones en capitalización individual. Entonces al final yo creo que tenemos que entender que nuestro país tiene que evolucionar y esto se alinea se alinea perfectamente con la mayoría de los países OSD que entendieron que no basta solo con el sistema extremo de capitalización individual y tampoco solo un sistema de reparto, sino que combinar los elementos, el aporte del Estado, la capitalización individual y el aporte de los empleadores con lógica de seguro social que también reconoce el esfuerzo personal (…).

–Esta reforma provisional va a tomar tiempo quizás va a ser una de las grandes obras del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero estamos con un tema de la popularidad con estas encuestadoras que uno no sabe si creerle o no (…) ¿Cuáles son las medidas para atender a esta urgencia de popularidad?

Todos los días nos hacemos cargo de mejorar nuestro trabajo pero también es importante comunicar y reconocer todo lo que en ocho meses de gobierno hemos logrado, y esto no es mi pecado de soberbia me falta de autocrítica, porque hemos sido muy autocríticos durante todo este tiempo, pero en 8 meses logramos el alza más histórica del sueldo mínimo, en 8 meses logramos aprobar la ley para el pago de las deudas de pensión alimenticia, el Copago cero el plan Chile Apoya que entre otras cosas contó por primera vez con un financiamiento al mundo de los artistas que nadie los había considerado que estaban botadísimos, el plan Siembra por Chile que lo dirige el Ministerio de Agricultura qué ha logrado repuntar alto los sectores agrícolas que estaban muy atrás, el Fogape que es una línea tremendamente importante para las Pymes que van a poder disminuir considerablemente sus deudas mensualmente hablando, y firmamos el Acuerdo de Escazú, promulgamos la ley de Cambio Climático de la cual ya se empieza a implementar, las 40 horas está avanzando, la reforma tributaria también está avanzando y vamos a seguir avanzando como te decía porque no nos quedamos de brazos cruzados sabemos que tenemos que ir por más, la seguridad ciudadana son nuestra agenda prioritaria, porque esto no es de izquierda o derecha la gente tiene miedo no necesariamente porque haya más delito sino porque son más violentos, entonces tenemos que siempre estar fortaleciendo.

Es un tema de percepción, pero también hay que empatizar con la gente porque lo que sucede es que el temor ahora no es que solo te roben la cartera sino que en el robo de la cartera te maten, y ese es el problema que estamos teniendo por el uso de armas, entonces por eso nuestra política y nuestro plan es menos armas más seguridad y estamos con esos planes desplegados. Hemos logrado desbaratar varias bandas que están organizadas para cometer crimen, en el Norte tuvimos hace poquito las que robaban cobre las dos principales fueron desbaratadas.

Están operando los consejos contra el crimen organizado, pero también una mejor coordinación del gobierno con las policías y las autoridades para justamente ir a donde hay que atacar. Ahora, hay que seguir fortaleciendo todo esto y estamos trabajando en eso, lo del tema de seguridad ciudadana es número uno, costo de la vida número dos, a pesar de que estamos en una situación de mayor estabilización, producto del IPC, vamos repuntando de a poco pero igual se está pensando en un plan de medidas económicas para enfrentar en los sectores que la están pasando más mal en ese contexto.

Todo esto de las encuestas hay que verlas con perspectiva, son herramientas que uno va mirando, observando pero Carolina Tohá en el conclave nos recordaba porque ella participó en el primer gobierno de Michelle Bachelet y en el gobierno de (Ricardo) Lagos, ambos tuvieron dos primeros años muy difíciles (…) entonces yo creo que está bien todo esto de las encuestas, hacer tu trabajo, etc, pero hay que verlo también con perspectiva histórica con mucha responsabilidad.

–En medio de un proceso constituyente les toca asumir con una inflación desatada a nivel mundial, con una guerra, con una derecha que tras el triunfo del rechazo se siente más empoderada que quiere pasar la aplanadora hasta el final, entonces son varios los fenómenos que hay que ponerlo en contexto para poder entender

-Y con una minoría en el Parlamento, pero aun así vamos a hacer todo lo posible para generar los entendimientos y hacer avanzar nuestros compromisos programáticos y con la confianza de nuestro equipo, que es muy buen equipo. La reforma previsional está impecable, la reforma tributaria también, luego va a venir la reforma de salud, y entre otras cosas esperamos que este gobierno pueda terminar con un nuevo sistema de pensiones, una mejor distribución de la riquezas, buena distribución del poder a propósito de la descentralización, con las 40 horas aprobadas, con un aumento del salario mínimo histórico y con las bases de un sistema nacional de cuidado y las bases de un nuevo modelo de desarrollo porque ahí tenemos tanto hidrógeno verde, litio, como también la industria manufacturera que requiere un repunte importante en nuestro Chile en la perspectiva de un modelo de desarrollo sostenible, así que tenemos todavía mucho por hacer.

El cónclave fue muy bueno, tenemos ya una alianza de gobierno oficialista, porque hay que aprovechar la diversidad que tenemos también y en estas dos coaliciones hay mucha diversidad pero se entiende que lo más importante es ser una sola alianza de gobierno y que eso se exprese no solamente en el Parlamento, o en los presidentes y presidentas de partido, sino que también se exprese en las regiones porque ahí nuestro partido oficialista puede contribuir mucho también a acercar la labor del Estado, la labor del gobierno a los territorios a las poblaciones y hacer el trabajo que también le toca a los partidos, que es reconectar con la gente, con las organizaciones, no solamente del Ejecutivo, del parlamento, de los partidos y esto es a nivel mundial, entonces se puede hacer muchísimo en la medida en que trabajemos unidos, la unidad hace la fuerza y eso lo sabemos desde siempre.

Por Bruno Sommer

El Ciudadano