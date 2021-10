Camilla Fabri, esposa de Álex Saab: «Todo fue ilegal desde el primer día (…) Nunca respetaron el derecho internacional»

Camilla Fabri, esposa del diplomático venezolano Alex Saab, denunció este miércoles 20 de octubre que todo el proceso contra el empresario colombiano ha sido ilegal desde el primer día en que fue detenido en Cabo Verde, en 2020, hasta su extradición a Estados Unidos el pasado sábado.

En una entrevista exclusiva con teleSUR, Fabri comentó que se enteró de la extradición por la llamada de la hermana de Saab, quien lo estuvo acompañando y tenía acceso a visitarlo unas cuantas pocas veces.

«Eran las dos de la tarde y ella me llama, recibo la llamada diciendo que ya se lo llevaron a Estados Unidos. Nosotros habíamos leído la noticia en Twitter que había aterrizado un avión diez minutos antes, en el tiempo de ella llegar al conjunto donde lo tenían y ella enseguida me llamó que se lo llevaron», dijo.

Contó que ellas sentían que algo estaba pasando, por eso la hermana fue al conjunto donde lo tenían detenido, vio a dos policías, quienes le dijeron que todo estaba bien. Pero Fabri le pidió por teléfono que por favor regresara e insistiera en verlo.

«Ella regresó, vieron unas veinte camionetas que estaban regresando desde el aeropuerto, con todos militares armados. Entonces, se pusieron a seguirlos y cuando pararon ellos le preguntaron al policía que ellos conocen dónde estaba Álex y dijo nosotros lo hemos entregado, aceleraron la extradición y Álex ya se ha ido», añadió.

La esposa de Saab reveló que pudo hablar con él unos cinco minutos hace dos días, después ya no tuvo mas la posibilidad de hacerlo. «En la llamada me ha contado que le saltaron encima veinte policías americanos en la casa, inhumanamente, que no le dieron ni el tiempo de llevarse los zapatos puestos y se lo llevaron en dos minutos, con una violencia…», detalló.

Asimismo, indicó que cuando lo buscaron para la extradición él le manifestó al policía caboverdiano al que conocía, porque era el que vigilaba constantemente la casa con los cincuenta policías, «tú sabes que es ilegal», y el policía le respondió «yo sé que es ilegal pero te van a llevar».

«Todo fue ilegal, la detención fue ilegal desde el primer día, él simplemente estaba en una misión humanitaria, el aterrizó en Cabo Verde para repostar gasolina y en treinta minutos entraron policías al avión y les dijeron que se bajaran, con la fuerza, y se lo llevaron fuera del avión, de ahí perdimos la comunicación por tres días con Álex. El 12 de junio de 2020 perdimos la comunicación por tres días, lo torturaron en estos tres días, lo tuvieron sin agua, sin comida, y después se lo llevaron a una cárcel. Todo fue inhumano, nunca respetaron el derecho internacional, su inmunidad, escondieron todas las pruebas, él tenía los papeles que iba en una misión humanitaria, los escondieron, le negaron atención medica, le violaron los derechos humanos», explicó.

Finalmente, señaló que todas las veces que los abogados de ellos o los abogados internacionales trataban de entrar al país ellos los deportaban, «entonces él nunca tuvo acceso a un abogado de él, tuvo acceso a un abogado local simplemente».

